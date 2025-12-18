寓教於樂學道安 校外教學安全Go線上闖關登場

測驗發現約有一成學童不清楚「駕駛視線死角造成原因」

《校外教學安全Go》線上闖關遊戲，運用校外教學場景，融入宣導停車場與乘車安全等道安知識

遠通、uTagGo攜手靖娟基金會推動《校外教學安全Go》線上闖關遊戲進校宣導

《校外教學安全Go》線上闖關遊戲進校宣導

為守護「弱勢交通族群」用路安全，遠通電收、遠創智慧uTagGo、靖娟兒童安全文教基金會與徐元智先生紀念基金會，今年共同推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲，透過模擬校外教學情境，持續教導兒童乘車、停車場等道安知識。遊戲測驗雖顯示學童安全意識普遍提升，但仍有近一成學童不清楚「視野死角」成因，需加強宣導「集、轉、探」維護自身安全。

靖娟基金會分析近四年兒童交通事故資料則發現，兒童身為行人與乘客時為兩大高風險情境。在身為行人時，主要死傷肇因前三名為：穿越道路未注意左右來車、未依標誌或標線穿越道路，以及在道路上嬉戲或奔走不定。

廣告 廣告

為深化兒童交通安全意識，遠通電收今年再與靖娟基金會合作推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲與道安測驗，透過沉浸式互動情境，宣導兒童乘車安全須知，並提醒學童於位處停車場時，應避免在大車周邊逗留與奔跑，以降低事故風險。

靖娟基金會特別提醒，兒童因為身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記防範視野死角「集、探、轉」口訣：「集」中注意力，專心行走、專注行車；左右「轉」確認，左右查看來車與行人；「探」頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。