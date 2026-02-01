寓教於樂推動廉政防災 北港鎮政說明會吸引親子參與

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮公所「鎮政說明會暨防災避難宣導活動」最終場日前於親民廣場圓滿落幕，活動以親子同樂方式結合鎮政說明、防災教育與廉政宣導，現場氣氛熱絡，吸引不少民眾攜家帶眷前來參與，成功拉近政府與民眾之間的距離。

為讓鎮民更了解施政方向，鎮公所於現場設置政見與建設成果展示區，透過圖文說明，清楚呈現近年北港鎮各項建設成果與未來規劃，讓民眾能在輕鬆的氛圍中認識鎮政發展，提升對公共事務的關注與參與。

此外，北港鎮公所政風室也結合活動辦理廉政宣導，在親民廣場設置「廉政知識補給站」，設計簡單有趣的互動小遊戲，將誠信、守法及反貪反賄選等觀念融入生活情境。民眾完成闖關即可兌換宣導品，在遊戲過程中自然理解廉政理念，讓廉潔價值貼近生活、易於吸收。

政風室指出，透過寓教於樂的方式，希望引導民眾由被動接受宣導轉為主動參與學習，進一步深化對政府廉能施政的認同與信賴，共同營造誠信友善的公共環境。

蕭美文表示，未來鎮公所將持續透過多元形式與社區互動，強化公共溝通與政策說明，讓鎮民在了解鎮政的同時，也能提升防災與廉政意識，共同打造更安全、宜居的北港。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）