寓教於樂推動鎮政透明 北港鎮公所結合親子活動巡迴防災宣導

▲活動現場設置防災宣導看板，透過圖卡解說、手舉牌展示與緊急避難包準備教學，協助民眾了解災害發生時的正確應變流程。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮公所為深化民眾對鎮政施政與防災議題的認識，自114年10月起啟動「鎮政說明會及防災避難宣導活動」，規劃13場次巡迴各里辦理，透過互動式說明與表演活動，讓政策宣導走進社區，落實全民參與治理的理念。

▲透過多元形式拉近政府與民眾距離。現場安排川劇變臉、薩克斯風演奏、創意氣球秀、魔術、扯鈴及火舞雜耍等節目，吸引親子家庭參與。（記者蘇峯毅攝）

活動由雲林縣政府與北港鎮民代表會指導，北港鎮公所主辦，並結合藝文展演與實用防災知識，內容兼具教育性與趣味性。北港鎮公所表示，希望藉由親子同樂的方式，提升民眾參與意願，讓防災觀念在日常生活中自然扎根。

現場除安排多元表演節目外，也設置防災宣導專區，詳細說明避難流程、災害應變重點及緊急避難包準備方式，並透過互動問答贈送宣導品，提升民眾學習成效。鎮公所也邀請鎮民代表、各里里長、社區發展協會、長壽會、學校及宗教團體共同參與，擴大宣導效益。

▲現場安排川劇變臉、薩克斯風演奏、創意氣球秀、魔術、扯鈴及火舞雜耍等節目，吸引親子家庭參與，在輕鬆氛圍中傳遞公共政策與防災知識。（記者蘇峯毅攝）

在鎮政說明部分，「公所政見牆」成為活動亮點之一，清楚呈現鎮公所推動中的重大建設與政策藍圖，讓民眾能直觀了解施政方向與執行進度，增進對公共政策的理解與信任。

北港鎮長蕭美文指出，鎮公所近年除積極推動基礎建設外，也重視文化觀光與藝文活動發展，包括元宵燈會、兒童節藝文演出及在地藝陣觀摩等，希望透過軟硬體並進，提升整體生活品質。未來將持續秉持「以民眾福祉為本」的施政理念，透過互動式溝通，打造兼具安全、防災韌性與文化底蘊的宜居城鎮。