寓教於樂防堵雙11網購詐騙 警出奇招網路抽獎宣導

【警政時報 江雁武/台中報導】雙11購物節即將登場，網路購物熱潮方興未艾，但詐騙集團也趁機出動，利用假網拍、假代言及「一頁式網站」等手法詐取民眾辛苦錢。臺中市政府警察局第二分局預見雙11期間民眾網購次數倍增，詐騙風險同步升高，特別推出「網路購物五字訣．安心消費不遇劫」防詐網路抽獎活動，以寓教於樂方式守護民眾安全消費。

雙11不只電商開戰！警空中作戰防詐宣導超部署。(圖/記者澄石翻攝)

中市警二分局指出，網購詐騙手法層出不窮，常見包括「假網拍收款不發貨」、「貨到付款卻收爛貨或空箱」、「假客服誘導退款」、「假買家詐賣家」等。近年更出現詐騙集團假冒買家要求另建交易連結，並以「付款失敗」為由誘導點擊假客服連結，實際上是陷阱網站，導致民眾帳戶資金遭轉出，防不勝防。

為讓防詐宣導更接地氣、打破宣導疲勞感，中市警二分局特別舉辦防詐網路抽獎活動，鼓勵民眾透過互動方式學習防詐知識。本次活動推出多達16種宣導獎項、70個得獎名額，其中最受矚目的「特別獎」包括民眾熱烈追捧的「有我熊安心-刑警熊」布偶、「防詐光明燈-磁吸招牌警燈」、「免你鏟屎賓士貓-刑警貓」及「絕不拆家黃金-刑警獵犬」等限定宣導品。

可愛又實用的造型宣導品引起熱烈迴響，民眾紛紛留言：「冰箱招牌燈最近很流行，警察也太懂潮流！」、「警燈黏大門，小偷看到會怕吧（笑）」、「刑警賓士貓好萌，貓奴非抽到不可！」、「黃金穿上刑警背心太帥氣了～」。

中市警二分局長鍾承志表示，為了讓防詐觀念深入民心，團隊特別針對不同年齡層設計多元宣導內容，並結合社群互動吸引年輕族群關注。「除了宣導內容持續創新，我們也用心設計每一款宣導品，讓民眾願意收藏、樂於分享，讓防詐觀念自然擴散。」

目前活動已於「中市警第二分局波麗士」臉書粉絲專頁熱烈進行中，活動時間自即日起至114年11月20日止。鍾承志呼籲民眾，面對雙11優惠訊息應保持警覺，記得「查網址、認平台、不離站、不點陌生連結、不急著匯款」五字訣，才能安心購物不受騙。

