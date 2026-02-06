寓教於樂 光啟高中推卡丁賽車營

光啟高中卡丁賽車職業試探營寓教於樂廣受歡迎。

全國公私立高中職唯一將卡丁賽車導入汽車修護科正式課程，並且成立「國際卡丁賽車專班」的桃園光啟高中，今年寒假特別推出獨一無二的卡丁賽車職業試探育樂營，報名參加營隊的近六十位國中同學移師前往新屋永安卡丁賽車場，透過專業教練的引導與實際賽車體驗，不僅享受了極速賽道的樂趣，更深刻體會卡丁賽車維護、調校等技術的未來發展性，充份達到寓教於樂的目的。

辦學理念前瞻的胡毓富校長接掌推動光啟高中校務重任後，接連在汽車修護科、餐飲管理科和照顧服務科成立「國際卡丁賽車專班」、「時尚烘焙達人班」與「長照醫事菁英班」，希望能夠為職場培養符合潮流趨勢的優秀人才，而其中結合機械工程、電子控制、動力科技等多重學習領域的「國際卡丁賽車專班」，更是全國高中職校園的一大創舉，深受教育界的高度重視與肯定。

為了讓國中學生近距離了解卡丁賽車，進而透過實際操作探索自我興趣與技職性向，光啟高中今年寒假特別規劃別開生面的卡丁賽車職業試探育樂營，並且將育樂營活動場域拉到位於桃園新屋的永安卡丁賽車場，獲得桃園和雙北國中學生的廣大共鳴，營隊名額快速秒殺，堪稱是今年寒假人氣指數最高的育樂營活動之一。

卡丁賽車寒假育樂營活動當天，近六十位國中同學先在校內聽取胡毓富校長「職群探索新未來」簡報，體認光啟國際卡丁賽車專班成立的目的不僅在於圓青少年族群的賽車夢，更重要的是強調跨領域學習的重要性，希望透過引進符合國際標準的專業設備與安全規格，規劃完整的培訓課程，讓同學們可以在專業師資指導下，學習賽車駕駛、動力機械維護、車體工程調校與運動科學等跨領域知識。

接著，報名參加卡丁賽車寒假育樂營的同學們分乘兩輛遊覽車來到永安卡丁賽車場，在下賽道體驗卡丁賽車極速樂趣之前，光啟國際卡丁賽車專班教練林聖堯特別帶領同學們參觀卡丁賽車技師車體工程調校和動力機械維護等賽前準備流程，大家對於技師熟練的專業技術、卡丁賽車技師職場前景以及週邊龐大的產業利基都留下了極為深刻的印象。

在國際卡丁賽車專班老師、年輕卡丁賽車好手林岑翰精彩的賽車示範後，期待已久的壓軸好戲重磅登場，五十餘位同學懷著興奮的心情、戴上酷炫的賽車頭盔，分批坐上卡丁賽車準備一展身手，雖然同學都是第一次體驗卡丁賽車，但在場上無論是過彎、直線加速的表現都有模有樣，直呼過癮極了；多位同學開心表示：「報名光啟卡丁賽車育樂營不但享受賽道奔馳的快感，也了解卡丁賽車延伸出來的職場工作機會。」