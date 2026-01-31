寓教於樂 八德分局AR智能射擊體驗 寒假宣導守護青少年

守護純淨假期 八德警方AR戰術活動 教少年遠離黑金誘惑。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】寒假伊始，為協助青少年遠離不法誘惑並建立正確自我保護觀念，桃園市警察局八德分局於今(31)日在桃園市北區青少年活動中心桃漾館，盛大舉辦「尖端刑警－AR戰術維安行動」。活動由分局長鄭文銘親自主持，帶領學員進入結合科技與法治教育的虛擬戰場。鄭分局長在致詞時強調，警方致力於淨化少年假期空間，透過創新的科技互動，希望激發孩子們自發性抵抗不法誘惑的決心，防範偏差行為發生。

活動亮點聚焦於「AR躲避球」虛實整合戰，學員戴上智慧裝備，在虛擬與現實交錯的賽場中鍛鍊團隊合作與應變力；「智能射擊體驗」則讓學員感受科技執法的精準度，體會刑警打擊犯罪的專業。此外，現場設置拒毒專區，提供擬真毒品教具、氣味組及VR虛擬實境體驗，讓學生與家長直觀了解毒品危害。

針對網路犯罪盛行，分局長鄭文銘溫馨提醒，寒假期間網路使用量激增，青少年面臨誘惑多元，務必落實「不輕信、不接觸、不加入」原則，家長亦應多加留意。八德分局將持續以多元管道宣導，共同守護少年假期安全，避免孩子淪為詐騙、性剝削或毒品的受害者。(圖/警方提供)