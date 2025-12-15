寓教於樂！ 台南環保局推「食安戰隊」桌遊





為讓學童從小建立正確的食品安全觀念，環保局彙整歷年食安源頭盤查成果，精選市面常見的 16 種非法或不當食品添加物，將它們化身為調皮又危險的「食安怪獸」，並設計出寓教於樂的《食安戰隊》桌遊。孩子們在闖關打怪的過程中，不僅能了解這些添加物為何不能亂吃、藏在哪些食物裡，也能在遊戲中自然培養正確的食安觀念。

環保局15 日與永康國小合作舉辦「食安戰隊」體驗活動，小朋友化身英勇的「食安戰士」，與隊友組隊挑戰怪獸！桌遊中的怪獸角色皆取材自歷年食安疑慮原物料源頭盤查成果，例如讓湯圓變粉紅的「色素怪獸」玫瑰紅 B、假冒奶粉的「奶粉怪獸」三聚氰胺、延長保存卻傷身的「防腐怪獸」甲醛次硫酸氫鈉，以及讓食物變 Q 彈的「保水怪（Q 彈邪派）」順丁烯二酸等，共 16 種食安風險怪獸。孩子們在歡笑中學習，理解添加物過量的危害，成功破解「吃進嘴裡的隱形危機」。

廣告 廣告

環保局代理局長許仁澤表示，食安源頭管理已逐步降低非法添加物的使用，此次桌遊更把過往查核成果化為貼近生活的教育素材。未來將搭配食安宣導活動推廣至更多學校與社區，希望全民都能輕鬆辨識食安風險、提升自我保護力，一起成為最強「食安守護隊」。

環保局表示，有興趣的學校或單位可向該局索取桌遊與教學資源，加入食安戰隊行列，一起讓有食安疑慮的非法添加物遠離孩子的便當和點心。

更多新聞推薦

● 韓國瑜「不克出席」國政茶敘照登場 賴清德：盼在合憲基礎下，持續推動國政