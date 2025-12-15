寓教於樂 湖內童趣幸福「食」光

圖、文／高雄畫刊

週末偶爾也想跟孩子一起慢活，不妨走訪湖內，以斑斕的橡皮擦世界為起筆，描繪出童心躍動的色彩，再妝點家常海味，勾勒出夜色裡的熱鬧，而後輔以細緻綿密的甜點落下溫婉收筆，讓手作與味蕾交織成最動人的紀實畫作。

富樂夢橡皮擦樣式眾多、色彩繽紛，除了是文具也可以是書桌上的療癒小物。(攝影/Carter)

兒時記趣 FLOMO富樂夢觀光工廠橡皮擦DIY





位於湖內的FLOMO富樂夢觀光工廠是臺灣第一座橡皮擦觀光工廠，其以「小處做環保、地球不會老」的理念投入研發生產橡皮擦，於2014年以自創品牌「FLOMO」為名設立觀光工廠，讓遊客可以了解橡皮擦製程，也可以體驗自己做文具的樂趣。

廣告 廣告

跟著導覽姐姐安安一起認識橡皮擦製程。

富樂夢基金會於2010年發起「換換擦，救地球」活動，回收共約2噸PVC橡皮擦。

富樂夢基金會於2010年發起「換換擦，救地球」活動，回收共約2噸PVC橡皮擦。

「你們知道橡皮擦是誰發明的嗎？」





小朋友聚精會神，聽著導覽姐姐安安的說明與問題，紛紛舉手爭相搶答，童言童語讓現場熱鬧又笑果十足。在快樂的互動氣氛下，小朋友們一下就了解橡皮擦以及筆盒演進史。跟著安安的導覽繼續走訪展示牆，琳瑯滿目的筆盒照片吸引孩子們的目光，也勾起身旁大人的回憶「哇，以前就是用鉛筆盒比帥的阿！」陪伴兒時學習的物品此刻化為親子間最可愛的共同話題。

除了導覽，觀光工廠最令小朋友最期待的就是各種手作創意課程，能動手組裝彩色筆，也能發揮藝術想像進行彩繪，亦有橡皮擦桌遊讓孩子動動手也動動腦。

小朋友跟著解說一步步製作橡皮擦。

「橡皮擦是每個小朋友一定都會用到的文具，而大人小孩來到這裡最想體驗的就是自己製作橡皮擦，那是屬於每個人的童年回憶。」安安一邊導覽解說，一邊戴上手套，依序將橡皮擦造粒放入機器。等待輸出後，做出S、U與麻花捲等造型橡皮擦，接著放進水槽冷卻就製作完成。小朋友也跟著一步步進行，「原來橡皮擦做起來，這麼簡單」孩子們開心展示著成品，迫不及待與爸媽分享。

除了好玩的DIY，展售區也有販售琳瑯滿目的文具用品，大人小孩都可以享受挖寶樂趣，帶回屬於自己的童趣回憶。





台1線上的公路美食 佶滿屋海產碳烤

佇立於台1線旁的佶滿屋海產碳烤，門口紅色燈籠輝映著夜色照耀車水馬龍，傍晚時分，饕客絡繹不絕的景象，成為最顯眼的招牌。



佶滿屋海產碳烤經營迄今15年，始終維持在地小店特色，裝潢樸實但用料新鮮實在，燒烤、熱炒、酥炸、清蒸、三杯、冷盤、火鍋湯品等多樣化菜色，加上熱炒烤臺師傅爐火純青的功力，美味靠口耳相傳，在湖內屹立不搖。老闆娘謙稱「這都只是家常小菜」，但足以讓人吃得非常豐盛，連外地客都成了一再回訪的老主顧。

來到佶滿屋海產碳烤聚餐，燒烤、熱炒、酥炸、清蒸料理，就算家常小菜也能吃得很豐盛。

3到5人的小家庭到來，老闆娘最推薦熱炒師傅招牌菜之一的水煮牛肉，搭配鮮甜烤鮮蚵、再來一盤炒青菜；加上熱騰騰的酥炸小卷，就是豐盛營養的一餐。如果想再加點蛋白質，燒烤豬肉串跟滑蛋蝦仁都是很受親子饕客喜愛的選擇。

熱炒師傅招牌菜之一的水煮牛肉，麻香帶辣很下飯。

老闆娘推薦嚐嚐鮮美多汁的烤蚵仔，是許多客人一再回訪的指定菜色。

滿足甜點胃 喬伊絲手作甜品

動手作、嚐美食，但距離心滿意足還差那麼一點點，湖內區的隱藏版甜點——喬伊絲手作甜品工作室或許能為甜點胃添上畫龍點睛的一筆。

喬伊絲手作甜品彌月禮盒、伴手禮，是深受好評的甜點品牌。

非科班出身的甜點師傅沈子茗退伍後，從學徒一路打磨技術，2014年終於圓夢創業成立品牌，並以太太的英文名字喬伊絲(Joyce)作為品牌名稱，傳遞了他對甜點的幸福想像。

沈師傅說，當初是太太鼓勵他創業，這個幸福的甜點品牌就以她的英文名Joyce為名。

有著完美主義性格的他，以職人精神自我要求，因此慢工出細活，品牌創業至今僅僅十多種口味，然而每款蛋糕都是他細心打磨、精雕細琢後的成果。非常熱銷的絲博生巧克力蛋糕，從甫入口的微苦到尾韻的香甜，口感層次豐富，是老主顧不斷回購的超人氣品項，而近期推出MOUSSE罐子蛋糕，以更貼心的思維將慕斯蛋糕變小，吃蛋糕可以獨享也可以同樂。

嚴選頂級巧克力手工製作的絲博生巧克力蛋糕，不只是喬伊絲手作甜品熱銷榜首，沈師傅分享這也是他女兒的彌月蛋糕，更因此成為創立品牌的代表作。

去（2024）年推出的MOUSSE罐子蛋糕，精緻可愛、口味多元，不論是一人享用或是多人同樂都很合適。

沈子茗認為「幸福的甜點源於幸福的家庭」，而甜點就是給珍視的家人與親友最幸福的獻禮。出發湖內旅行時，不妨在家先預訂喬伊絲手作甜品，讓湖內旅程的甜蜜回憶延續到家。







【Info】

FLOMO富樂夢觀光工廠

地址：高雄市湖內區中山路二段42號

電話：（07）699-6173

官網：富樂夢觀光工廠

備註：平日採團體預約參觀制（限20人以上團體），請於來訪前五天電話／網路預約





佶滿屋海產碳烤

地址：高雄市湖內區中山路一段575號

電話：0909-445-413

FB：佶滿屋海產碳烤





喬伊絲手作甜品

地址：高雄市湖內區中山路一段841-1號

電話：0913-506-376

官網：搜尋 喬伊絲手作甜品

(營業時間以官網公告為準)

迎風騎行 漫遊港都水岸風光

》https://www.mook.com.tw/article/39158