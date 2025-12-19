察覺異常先遠離 掃描出口自保

捷運台北車站、中山站19日發生恐怖攻擊，一名27歲男子在投放煙霧彈後隨即殺人。專家指出，多數暴力事件是「多重因素疊加」的結果，非單一人格造成，常見的高風險心理特徵包括強烈的被害感、情緒調節能力低、衝動性高、社會疏離與孤立。民眾察覺異常，就應先拉開距離，不要等確認。不論是在捷運、百貨等地方，先記住出口，應養成「快速掃描出口」的習慣，別低頭滑手機。

精神科醫師楊聰財表示，長期覺得「社會對不起我」、「大家都在壓迫我」的人，容易把挫折歸因於陌生人、制度、整個世界，形成「我們vs他們」的對立心態，在慢性羞辱感、無力感之下，就會導致憤怒外射。而情緒調節能力極低的人難以自我冷卻，憤怒、焦慮、恐慌來得又快又猛，常有「爆發式行為」。

要辨識這類「高風險狀態」，楊聰財提醒，應提升「情境警覺」，留意他人情緒狀態是否異常，如眼神警戒、自言自語、來回踱步等、無明確目的地卻長時間停留、攜帶可疑物品都需警覺。

此次犯案地點中，不少行人反應慢，楊聰財解釋，這是因為我們的第一反應多是：「應該不是我想的那樣吧」?旁觀者效應之下，人越多，越容易覺得「應該有人會處理」，自我行動的責任感被稀釋。