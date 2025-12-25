實作培育競爭力 大葉大學繁星生勇奪發明金牌

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】實作導向教學培養即戰力，今（25）日大葉大學再傳捷報！資訊工程學系大一繁星入學學生黃羿瑄，在師長指導下研發智慧電能監測模組，勇闖2025 IIIC國際創新發明競賽，一舉奪下金牌，展現新世代工程人才的研發潛力。

大葉大學學生研發智慧電能監測系統，勇奪國際發明競賽金牌。

大葉大學持續以「做中學」的教學模式，引導學生在實務研發中累積競爭力。資訊工程學系主任蔡渙良、助理教授陳縣绣指導大一學生黃羿瑄，開發「適用於單相110/220V及三相220/380/400V的交流電無線電能監測模組」，參加2025 IIIC國際創新發明競賽，從眾多國內外作品中脫穎而出，榮獲金牌肯定。

資工系主任蔡渙良表示，該模組整合多組電壓與電流感測器，透過內建運算系統即時分析瞬間功率、累積用電量、功率因子及頻率等電氣參數，並可藉由無線通訊將數據上傳至雲端平台，實現遠端即時監控發電與用電狀況，兼具即時性與智慧化應用。

蔡渙良指出，該發明呼應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及我國《氣候變遷因應法》推動的淨零碳排政策趨勢，可協助企業進行能源使用監測、溫室氣體盤查與產品碳足跡評估，作為製程改善與綠色轉型的重要工具，具備高度實務與產業應用價值。

此次競賽成果，也見證繁星入學學生在大葉大學的成長與突破。畢業於正德高中的黃羿瑄，透過繁星推薦進入大葉大學資訊工程學系。她表示，日常生活中電力與資訊工程無所不在，加上AI與物聯網是未來重要發展趨勢，因此選擇資工系作為進修方向。

黃羿瑄進一步分享，入學後進入「智慧機器人與物聯網技術實驗室」，在蔡渙良主任、陳縣綉老師及江廣正學長的指導下，逐步學習電力量測、系統整合與實務應用，從零開始參與研發。能以大一新生身分站上國際發明競賽舞台並獲得金牌，讓她感到相當驚喜與有成就感，也更加確立未來持續投入研發與創新的方向。