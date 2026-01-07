實價揭露豪宅交易 陶朱隱園364萬刷新最高單價紀錄

（中央社記者何秀玲台北7日電）台灣房屋表示，已完工7年的「陶朱隱園」終於實價揭露，去年11月17樓交易總價新台幣11.1億元、每坪單價364萬元，刷新台灣豪宅單價史上最高價紀錄；總價則僅次於2022年文華苑13.74億元的交易，為豪宅總價亞軍。

根據實價登錄歷年台北市豪宅的單價排名，第一名為陶朱隱園，排名第2是位於大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」，2021年6月高樓層以單價299萬元成交，與陶朱隱園364萬元已有明顯差距；緊隨其後的是老牌指標豪宅「帝寶」，2013年以298.2萬元成交。

第一建經研究中心副理張菱育分析，陶朱隱園引起國際豪客關注，不僅因造型特殊，價格定位更遠遠超越央行前總裁彭淮南豪宅單價300萬元防線，推高台灣房價天花板，也與其他豪宅拉開明顯差距；歷來高單價豪宅的第2到4名皆落在每坪290萬至300萬元間，陶朱隱園單價一舉突破360萬元，為台灣豪宅市場樹立新高點。

觀察台灣豪宅總價，目前僅文華苑和陶朱隱園總價超過10億元，其他包括勤美璞真、松濤苑和皇翔御琚要價8至9億元，當中更包括無貸款交易。

張菱育指出，雖近年限貸令縮減貸款彈性，但富豪選擇現金購屋的策略，更多是考量到避開繁瑣的審核流程，以及確保財務隱私與交易速度等因素。不論政策環境如何變動，高資產族群始終看重資產的穩健性與未來性，而非短期貸款的槓桿效益。因此具備稀缺地段與增值潛力的核心資產，無論在何種政策背景下，依然是層峰客群眼中分散風險、鎖定財富的資產配置標的。（編輯：張良知）1150107