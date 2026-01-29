實價登錄未見雲宇宙75億交易 中工：與鴻海合作未生變

cnews124260129a14

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／綜合報導

中工土城「雲宇宙AI園區」75億元賣鴻海子公司鴻運科技一案，外界質疑交易恐生變數，中工最新回應強調，雙方已簽署合作備忘錄（MOU）並發布重大訊息，預計今年第三季取得使用執照後，才會進一步確認後續細節；鴻海截稿前尚未對此發表意見。

位在新北市土城工業區的「中工雲宇宙AI園區」，是中華工程近年最受矚目的大型廠辦開發案之一，基地面積超過一萬六千坪，總樓地板面積逾十萬坪，規畫多棟智慧廠辦大樓，鎖定高科技與資通訊產業進駐，總銷售金額估計上看四百至五百億元。中工將此案視為房地產事業的關鍵成長引擎，搭配豪宅案「陶朱隱園」與都更案「碧硯閣」，形成公共工程與開發案雙引擎布局，希望藉此穩定現金流並推升獲利表現。

2023年10月，中工與鴻海集團同步公告，鴻海子公司新加坡商鴻運科技將斥資約75.49億元，與中工就雲宇宙園區部分廠辦及車位簽署「房屋及車位預購意向書」，交易標的約為1萬2747坪廠房與300個車位。依當時市場拆算，每坪價格落在約五十多萬元區間，不但改寫土城工業廠辦單價新高，總價規模也成為近年工業廠辦市場最受矚目的大單之一，引發外界關注鴻海在土城的辦公與研發版圖將再度整合擴張。

檢視公開資訊可見，中工當初在2023年10月的重大訊息中，原以「簽訂房屋及車位預售買賣契約」為名，其後很快再發布「更正主旨」，將內容改為「簽署房屋及車位預購意向書」，明確將性質定位在「意向書」，而非已具法律拘束力的正式買賣契約。中工2024年年報也揭露，2023年10月12日簽署的意向書效力將持續至完工交屋結算日，雙方必須在此之前完成最終價格與條件的議價談判，否則在完工交屋時，意向書與MOU的效力將隨之終止。

近來市場甚至傳出，中工與鴻運科技及鴻海之間的談判觸礁，導致一年多前MOU原先設計的處分計畫執行出現變數，外界因而質疑，這筆被視為中工重要現金來源的75億元交易是否可能生變。對此中工回應表示，公司與鴻運科技已經簽MOU，也發了重訊，預計今年第三季取得使用執照之後，才會進一步確認後續安排。

照片來源：中華工程官網

