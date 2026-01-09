實力就是公理? 普丁盟友馬杜洛被美逮捕 CNN : 俄羅斯西半球影響力受檢驗

俄羅斯總統普丁(左)盟友委內瑞拉總統馬杜洛在遭美軍逮捕後，俄羅斯在拉丁美洲的戰略與影響力也因此備受考驗。 圖：翻攝自 X @aziz0nomic

[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁於 2025 年 5 月在克里姆林宮接待委內瑞拉總統馬杜洛，當時正值莫斯科慶祝蘇聯二戰勝納粹德國 80 週年。普丁在外交部長拉夫羅夫陪同下表示，俄羅斯與委內瑞拉的戰略夥伴關係「很大程度上得益於馬杜洛的個人關注」，並簽署戰略合作條約，象徵俄羅斯在西半球的重要盟友地位。

不過，隨著馬杜洛在美軍行動中被捕，也讓俄羅斯在拉美的影響力受到考驗。據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫迅速表態，對行動予以譴責，並致電委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），聲援委內瑞拉人民。俄駐聯合國代表涅本齊亞也批評美國的行動是「新殖民主義和帝國主義的表現」。普丁本人則尚未公開回應，與中國國家主席習近平立即譴責美國單邊行動的態度形成對比。

廣告 廣告

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕，落地紐約後在DEA幹員押送下改穿藍色帽T，雙手上銬比讚畫面曝光。 圖：翻攝自@AFpostX

《CNN》表示，這次事件將被視為普丁在全球布局的一次挫折，類似 2024 年敘利亞總統阿薩德政權崩潰逃往俄羅斯，以及去年美國對伊朗核設施的打擊。

美軍突襲行動同時也暴露俄羅斯在拉美部署軍備的侷限，如馬杜洛前任查維斯總統時期，委內瑞拉軍隊配備大量俄製防空系統，包括 S-300、Buk 與 44 套佩喬拉防空系統。馬杜洛曾宣稱已在重要防空位置部署 5,000 枚俄製短程防空導彈，然而，美國國防部長海格塞斯諷刺道 :「看來那些俄羅斯防空系統並沒有發揮太大作用。」

面對美國的軍事威脅，委內瑞拉軍方在國內各處部署俄羅斯「山毛櫸」防空系統。 圖：翻攝自 @DI313_ X 帳號

不過，在戰略層面上，事件仍可能為普丁帶來話語空間。川普政府明確將拉美視為勢力範圍，在普丁推進烏克蘭戰爭及全球影響力時，可作為輿論掩護。川普對格陵蘭的意圖，也與俄羅斯擴張策略相呼應。自蘇聯解體以來，俄羅斯長期主張對「近鄰」國家擁有干預權，而普丁自 2022 年全面入侵烏克蘭後，更將恢復帝國視為其最高使命。

近期在東正教聖誕節禮拜上，普丁與軍人及家屬現身，強調俄羅斯士兵肩負「保衛祖國、拯救國土及人民」的使命，也公開展現持續烏克蘭戰爭的決心。《CNN》指出，馬杜洛被押送至紐約法院的畫面，雖凸顯俄羅斯在西半球影響力不足，但普丁似乎藉此向全球傳遞訊息：在國際舞台上，實力仍然就是正義公理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬克宏痛罵美背棄盟友「新帝國主義」! 川普 : 我不需國際法 只要「這個」….

(影) 每人發「7 美元」平亂? 伊朗示威蔓延 第三大城也淪陷 傳高官相繼潛逃