實務無法放棄中國國籍、中配參政權「死亡狀態」？梁文傑回「目前可能是這樣」：但不只發生在中配身上

近日花蓮一名中配村長因國籍問題遭解職引起討論，國民黨團提案修法，要讓中配參政權不受國籍法規範。對於實務上中配人士無法放棄中共國籍，是否中配在台參政權為「死亡狀態」？陸委會發言人梁文傑昨（20）日在例行記者會回應，目前很可能就是這樣的結果，但不只中配，其他國家也有類似問題。

國民黨團昨日邀請被解除中配村長開記者會，表示政府用國籍法剝奪中配參政權，要提案修法讓中配參政權不受國籍法規範。

對此，梁文傑在例行記者會上回應，國籍法爭議之所以存在，是因為「兩岸人民關係條例」賦予中配參政權利，但國籍法第20條則明確規定，任何人當選公職後，必須就在就職後一年內放棄外國籍，「依照內政部解釋，就是中華民國國籍以外的國籍。」

梁文傑再說，國籍法問題尊重內政部解釋，並按照兩岸條例做法，有人認為有矛盾之處，就由立法院處理，國籍法核心是效忠，公職人員只能效忠單一國家，如果效忠兩個國家、兩個政府、兩個政治實體，都是會產生矛盾的，「無論國籍法怎麼修，維持單一效忠是核心問題。」

媒體追問，若實務無法達成中配人士放棄中華人民共和國國籍證明，是否構成中配在台參政權為「死亡狀態」？

「目前來講，我想很可能就是這樣的結果」，梁文傑指出，有些國家不允許放棄國籍，例如阿根廷，倘若有阿根廷台僑擁有中華民國、阿根廷雙邊身分，擬在台灣從事公職選舉，當選後也會被要求放棄阿根廷國籍；不過由於阿根廷不准許放棄國籍，如此一來，當事人將沒辦法繼續擔任民選公職。

梁文傑再說，這不只發生在中配身上，也發生在其他國家擁有雙重國籍的國人身上。

（圖片來源：三立新聞、國民黨團）

