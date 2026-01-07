實品屋驗收成陷阱 「畜生」老闆對乾女兒員工伸狼爪

〔記者王捷／台南報導〕公司老闆葉建良前年與女員工到中西區實品屋驗收時，對女員工性侵未遂，但他辯稱女員工拿包養網站、想買房暗示，女員工提出對質錄音，稱葉男自稱是「畜生」、下跪道歉，台南地方法院依強制性交未遂3年徒刑，可上訴。

女員工自2019年1月1日起在葉的公司任職，兩人除上下屬外，葉也稱把女子認作乾女兒。案發時葉在實品屋的臥室拉開女子洋裝拉鍊、解內衣觸摸，女子躲進浴室仍遭追入壓制猥褻，回到客廳談話後，女子準備離開又遭強扯衣物倒地。

葉坦承摸胸、吸吮胸部、脫絲襪內褲並觸碰私密處，也承認自己脫下褲子想性交但未完成，辯稱先前與女子曖昧，案發時是兩情相悅，女子還拿成人網站內容暗示可性交，最後因女子要求保險套且他無法勃起才作罷。辯護人也指兩人在場近2小時、女子下樓衣著完整且未即時求助，質疑遭脅迫。

法院採信女子偵訊與到庭證述，並以奇美醫院前年2月21日驗傷記載肩背抓痕、乳頭外側瘀痕、腰部抓痕與膝蓋瘀青等補強。另依對話截圖，女子翌日凌晨傳「今天真的超過了」、「受到傷害跟驚嚇」，葉回「全死了」、「我去自殺算了」。

另外，也引用女子與母親上門談話的錄音譯文，葉多次自稱「我是畜生」、「禽獸」，並稱自己「誤解」、「自作多情」且「最後有忍住」，駁回兩情相悅辯解。

法院認定葉無視女子拒絕與反抗，先猥褻後提升犯意欲性交，猥褻行為由強制性交未遂吸收，葉專科畢業、離婚育2子1名未成年，任廣告公司負責人，但犯後仍以女子引誘推卸責任，未見悔意且還沒有和解，因此量刑3年。

