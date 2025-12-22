實在痛心！蕭姓騎士家人「冬至」再貼紙條訴思念

騎士的兩位家人，也特地重返現場貼上紙條悼念。（圖／東森新聞）





台北蕭姓騎士命喪在南西城品店門口，不少人聚集獻花哀悼，就連騎士的兩位家人，也特地重返現場貼上紙條悼念，其中一張最新紙條是在冬至這天，家人感嘆只能在牌位前供奉餐點，實在很痛心，無法克制眼淚。

南西誠品店門口，聚集越來越多獻花與小卡，字字句句都是民眾對於受害者的哀悼與不捨，其中這兩張紙條格外讓人揪心。



黃色紙條上寫給親愛的弟弟，黃色代表家人們對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災，不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，看著你躺在那裡冰冷無反應，實在很痛心無法克制眼淚，藍色紙條同樣獻給親愛弟弟，敬善良又努力向上的你，我們全家都愛你。

廣告 廣告

真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我我們會一直陪著你，仔細看紙條都不同屬名，應該是兩位蕭姓騎士的家人重返現場哀悼，黃色紙條時間是在冬至這天新增，疑似家人刻意避開人潮深夜前往。

獻花民眾：「這條路也是我從國中開始就一直在走的一條路，現在發生這種事情，覺得很遺憾，希望這個世界大家都可以更快樂更美好，就…其實滿難過的。」

一早許多民眾趁上班前特地到誠品門口悼念，除了花束不少人寫上祝福小卡，有住中山區的住戶獻給蕭姓騎士，希望您在天之靈，還能相信台灣人的善良與愛，還有海外遊客寫下，謝謝你的勇敢，天光會漸明祝福妳台灣，願光與平安早日回歸台北，天佑台灣感謝守護大家的英雄，屬名是來自北京的朋友。

獻花民眾：「感到非常害怕，這些受害者我感到非常難過。」

熱鬧商圈發生駭人的隨機攻擊事件，不只對被害人及家屬留下永遠傷痛，對於社會大眾來說也需要療傷尤其在節慶團圓時，期盼有更多溫暖。

更多東森新聞報導

土城殉職警女兒塗鴉思念父親！手繪畫作送警署長爺爺

柯文哲解除禁見至3/10 庭訊激動思念亡父頻拭淚

陳佩琪憂柯文哲關到死 千字曝思念：活下去的理由是什麼？

