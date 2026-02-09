實在「凍未條」！推拿師對女「全身繞圈」私處也不放過 最慘結局曝光

社會中心／洪正達報導

古男忍不住對的A女按摩時上下其手，如今判刑定讞要入監服刑1年6個月。（示意圖／PIXABAY）

屏東一間養生館推拿師古男於2021年間為一名A女在營業場所內為其按摩，竟不顧對方有男友陪同，竟在包廂內涉嫌強制猥褻3次得逞，案經屏東地院審理後，依違反性騷法判處1年2個月徒刑，但他及檢方不服均提起上訴，反被高雄高分院認定構成強制猥褻罪從中改判1年6個月，古男仍不服上訴被駁回定讞。

判決指出，2021年12月19日傍晚，A女在男友陪同下前往屏東一間養生館按摩，但古男聽聞A女是第一次，再加上男女要分開，因此都被帶往不同樓層，且均有專屬人員在房間進行相關服務，古男將A女帶進房間後，指示她換上美容衣躺在按摩床上，並趁著A女翻身之際搓揉臀部、胸部、私處。



事後A女飽受驚嚇，立刻在男友陪同下前往屏東分局報案，員警傳喚古男到案後，依強制猥褻罪嫌移送法、起訴，不過一審時，地院認定古男僅涉犯性騷，判處1年2個月徒刑，檢方和古男均不服上訴，案經高雄高分院調查及審理後，認為古男涉犯強制猥褻罪，因此將原審撤銷，改判1年6個月徒刑，不過古男對此仍不服再度上訴，最後終被最高法院裁定駁回，全案定讞，近期檢方將通知他入監服刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

