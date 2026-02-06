「實境模擬」治安座談 淡水警揭應變關鍵看得到、學得會

淡水警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

淡水警分局為了建構全民安全防護網，今（6）日舉辦「115年守護新北安全座談會」，邀請轄內金融機構、各級學校、里長及民意代表共同參與。本次會議打破以往單向宣導模式，改以「實際情境模擬」為核心，教導民眾在危機發生時如何精準應處，確保自身與家人安全。

有別於傳統治安座談，分局整合了刑事、交通、民防及防治等專業領域，針對災害情境，員警現場指導民眾如何遵循交通疏導、強化居家防護，並明確說明避難時機，會中特別提醒，在秩序混亂或災害發生時，假訊息與詐騙往往趁虛而入，民眾應提高警覺，避免因誤信資訊導致「二次風險」。

淡水警分局長謝明杰表示，春節期間將落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，除了全面強化金融機構巡簽、嚴查可疑人車，讓宵小無所遁形外，更針對重要熱點機動疏導、強勢取締違規。此外，分局同步推動「舉家外出住居安全」、「民眾存提款護鈔」及「現金寄存派出所」等多項貼心服務，並於各據點設置機動派出所，提供即時且有感的警政服務，讓民眾安心過好年。

淡水警分局呼籲，詐騙手法日新月異，請民眾務必牢記「一聽、二掛、三查證」口訣，若聽到「飆股」、「穩賺不賠」、「解除分期付款」或要求「操作ATM」等關鍵字，即是詐騙警訊！請立即撥打165反詐騙專線或110求證，守護自己的血汗錢。