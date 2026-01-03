實境秀戰況升溫！最強新人女星加入拚實戰 女神認證：反應超快

記者蔡維歆／台北報導

外場的鬥爭激烈。（圖／客家電視台提供）

本週節目迎來關鍵的「第二個營運之夜」，廚房氣氛明顯升級。主廚李元日與趙序衡首度公開籌備多時的全新客家創意料理，兩人在廚房內忙碌穿梭，從精細的刀工備料到火候精準的翻炒，每個細節都不敢馬虎，只為將腦海中的食譜完美呈現在顧客面前，誓言再掀一波味蕾風暴。料理一上桌，顧客反應更是直接，驚呼聲此起彼落，有人一吃就睜大雙眼，忍不住說出：「太好吃了吧！」兩位主廚把傳統客家元素結合現代料理手法，不只比拚廚藝，也比創意，成功端出「只有在客家廚房才能吃到」的限定菜色，讓戰況全面升級。

珪斌首次投入高壓實戰。（圖／客家電視台提供）

另外前來支援的大勢新人「音源強者」珪斌首次投入高壓實戰，她坦言：「一開始真的很慌，也犯了不少錯，但越做越上手，反而覺得很好玩，雖然手忙腳亂，但成員們一直幫助我、鼓勵我，後來就越來越上手，也覺得越來越有趣。」孝淵也在一旁認證，笑說：「她動作真的很快，而且很會看臉色，反應超快，很快就抓到現場節奏。」

《廚師的迫降：客家廚房2》攜手 LINE TV、三立、中天三大平台同步播出。每週日晚間8點於客家電視與韓國 TVING 首播，晚間9點於 LINE TV 上線，自12月13日起，晚間6點於三立國際台、晚間10點於三立台灣台與三立綜合台跟播。主廚對決、外場爆汗實戰一次到位。

