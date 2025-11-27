實境秀最高齡選手！64歲男星下海激戰小鮮肉 「超強背景」曝光

記者蔡維歆／台北報導

王中皇透露自己從小就運動細胞發達，曾是校內田徑隊。（圖／好看娛樂）

本週日即將播出全新第16集，祭出全新主題「50歲以上男子單人賽」，邀來王中皇、丁力騏、民雄、陳熙鋒等資深藝人同場較勁。51歲丁力騏霸氣放話：「有怕過、沒輸過！」64歲的王中皇則以最高齡身份迎戰，喊話：「想證明自己，看看還行不行！」

無尊和包偉銘之子包庭政的黃金友誼搭檔。（圖／好看娛樂提供）

王中皇透露自己從小就運動細胞發達，曾是校內田徑隊、棒球隊成員，當兵時更接受海龍蛙兵蛙人訓練。他相信運動能帶來強健體魄與正向心態，也鼓勵全民勇敢挑戰自我。同樣參戰50+男單的還有55歲的民雄，當兵時在傘兵部隊，訓練量比一般單位更重，每天跑15公里，他現在每週仍跑山2至3次、每次2小時，家中配備完整健身器材，更花了兩年練出八塊腹肌，民雄更表示：「我對我的耐力是滿有自信的。」

實境節目《九條好漢在一班》另一組男雙則是無尊和包偉銘之子包庭政的黃金友誼搭檔，兩人是大學同學，也是彼此最要好的兄弟，感情一路從校園延續到出社會，包庭政結婚時，無尊還擔任伴郎。默契十足的兩人，賭上輔仁大學體育系的名號，小包甚至從台南開車北上與無尊合訓，上前吳尊更放話：「今天我會保證不搞笑！」不過無尊比到推雪橇項目時突然「不行了」，自嘲：「前面跑步可能沒配好速度，力量用盡。」

