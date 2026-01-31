實境秀現場爆意外！男星突遭客人打槍「菜是酸的」 尷尬畫面被拍

記者蔡維歆／台北報導

成員分享心得。（圖／客家電視提供）

台韓合製實境綜藝節目營業進入終極倒數！在歷經韓國餐車大戰與台灣客庄小旅行後，成員們的體力與專注力皆來到臨界點，就在全體顯露疲態之際，本週節目迎來意想不到的助陣嘉賓，「史上最狂二廚」QWER的Magenta 驚喜現身，為即將結束的貨櫃餐廳帶來滿滿活力。

Magenta跟李元日在廚房。(圖／客家電視提供）

一踏進廚房，Magenta 便元氣滿滿地自我介紹：「我是 Magenta 主廚！」隨即投入外場與內場支援，不時以誇張動作與熱情應援替團隊打氣，成功炒熱現場氣氛，然而這股源源不絕的精力，也讓忙於出餐的主廚李元日逐漸招架不住，一邊料理、一邊露出無奈又好笑的表情，忍不住對她喊道：「Magenta，夠了，真的夠了！」，逗得全場笑聲不斷，也讓原本緊繃的疲勞感瞬間被沖淡。

廣告 廣告

不過《廚師的迫降：客家廚房2》最終營業日的現場依舊狀況百出，外場組的温昇豪意外遭遇客人的直接質疑，客人指著盤中的福菜，面露困惑地問：「這個福菜為什麼是酸的？是不是加了什麼特別的東西？」。面對突如其來的口味質疑，原本忙碌的氛圍瞬間變得緊繃，面對客人對風味的「靈魂拷問」，温昇豪該如何救援？緊繃的節奏讓人忍不住跟著捏一把冷汗！

更多三立新聞網報導

白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝

賓賓哥又出事！遭爆直播「開嗆大甲媽祖」挨轟 他出面道歉求饒了

嫁小12歲嫩夫求子無門！54歲張秀卿鬆口「婚姻現況」 現場突崩潰哭了

《小鬼當家》媽媽離世！凱薩琳奧哈拉享壽71歲 「兒子」悲痛發聲了

