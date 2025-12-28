實境秀男星性侵兩愛犬 、猥褻未成年遭逮 曾參與換妻真人秀

男星托尼・麥考利斯特涉嫌未成年人猥褻、性侵遭警方逮捕。（示意圖：shutterstock/達志）

因A&E電視台實境節目《Neighbors with Benefits》聞名的男星托尼・麥考利斯特（Tony McCollister），近來涉嫌未成年人猥褻、性侵遭警方逮捕，至於性侵對象竟是他飼養的兩隻「愛犬」，消息曝光後，讓外界難以置信。

根據外媒報導，托尼・麥考利斯特將有關兒童性剝削相關影像，上傳至個人雲端帳號，加上對兩隻愛犬做出「人獸交」的行為，被警方逮捕後，遭法院裁定25 萬美元（約新台幣 784 萬）交保，不過目前仍在羈押中，將於本月30日再度出庭受審，至於遭性侵的兩隻愛犬，目前已經得到妥善安置，警方也對相關案情持續進行調查。

麥考利斯特曾於 2015 年參與 A&E 的實境節目《Neighbors with Benefits》，內容主要紀錄多對已婚夫妻在日常生活之餘，私下進行「交換伴侶」的行為，他當時表示要打破外界對於「一對一」夫妻制的刻板印象，首集播出時，雖然掀起不少話題，卻也引發多數觀眾反彈，導致該節目才播出兩集就被腰斬，其餘拍攝內容至今仍未公開過。

檢方日前針對案情進行說明時，表示不排除有其他受害者出面進行相關指控，至於麥考利斯特本人，目前也未對案情做出相關回應。

