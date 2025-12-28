實境秀男星性侵2毛孩、猥褻未成年 俄亥俄州被捕
前A&E電視台實境節目人物托尼・麥考利斯特（Tony McCollister），日前在美國俄亥俄州因涉嫌未成年人猥褻相關罪名以及與動物發生性行為遭到逮捕。TMZ 最新掌握消息指出，相關單位已在調查過程中，全面沒收他名下飼養的寵物。
沃倫郡警長向TMZ證實，這些動物是在案件調查期間被帶走，目前「均受到妥善照顧」。警方並未對外說明涉案的動物種類，不過當地媒體「WLWT5」報導指出，遭到性虐待的是兩隻狗。
根據先前報導，麥考利斯特已遭警方逮捕，並在出庭後以25萬美元交保。法院裁定，他在案件審理期間不得接觸任何孩童或動物，並預計於下周二再次出庭。
麥考利斯特曾於2015年登上A&E推出的實境節目「Neighbors with Benefits」，節目內容記錄他與當時的妻子黛安娜・麥考利斯特（Diana McCollister），與朋友圈中的其他夫妻進行換偶生活。該節目播出後引發強烈爭議，僅播出兩集便遭到腰斬。TMZ聯繫黛安娜尋求回應時，她表示自己早已與麥考利斯特離婚，不再有任何關係。
更多世界日報報導
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴
一家三口利用中醫就診紀錄，12年來詐領近新台幣3000萬元保險金，終遭警方揭發並起訴！這家人聲稱在搭乘公共運輸、被電梯門夾到、倒垃圾時摔倒等情境下受傷，找中醫診療並申請理賠，甚至將燕窩冒充藥水製造假就醫紀錄。警方在嫌犯家中查獲260條市值2300萬元的金鑽條塊，及位於花蓮的2間別墅，皆被認定為不法所得而遭追回。這起案件凸顯保險業者在審核理賠時需更加謹慎，以防類似詐騙手法再次發生！TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 5
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 7
美警抓到「聖誕老人超速」哭笑不得 要求出示駕照 歡樂互動全都錄
聖誕節前夕，美國俄亥俄州警方取締交通違規時，竟當場攔下一名「聖誕老人」超速。當員警要求車輛靠邊停下後，發現駕駛從帽子、紅衣到白鬍子完整變裝成聖誕老人，而同行的伴侶則打扮成聖誕老婆婆，讓警方當場哭笑不得。員警要求聖誕老人出示駕照，眾人心情大好互相開玩笑，雙方互相祝福聖誕快樂。聖誕老婆婆甚至還給警方一根拐杖糖、一起合影。最終警方沒有開出任何罰單，僅是口頭警告，讓這場交通攔查充滿節慶氣氛。富爾頓郡警長辦公室事後將這段過程上傳至社群平台，幽默寫道：「就算是雪橇，也要遵守速限。」Yahoo奇摩（國際通） ・ 2 天前 ・ 13
讓殺人少年孝順死者父母？新北割頸案判決惹議 高院急發聲：沒要家屬接受
前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。楊父不滿表示，曾有法官當庭詢問「讓兇嫌孝順被害人父母」，對此高院則於26日緊急發聲。針對「讓兇嫌孝順被害人父母」爭議，高院26日深夜聲......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 8
藍提案譴責5位大法官、憲判無效 綠：精神錯亂還是黨格錯亂？
立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨團今日於立法院會提案，譴責5位作成決議的大法官，且宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，並以人數優勢通過逕付二讀，交付黨團協自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
銀樓門口點香祭拜險著火 漢神櫃姐直擊報警｜#鏡新聞
12/24平安夜，卻有人做不平安的事！33歲的顏姓男子跑到高雄一家銀樓門口點香、祭拜，還點火，甚至把膠水倒在盆栽裡。所幸附近漢神百貨的櫃姐跟廚師看到及時報警、通知店家，報警方後續也將男子逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
徐男自稱「花蓮明仁會大哥」 曾與謝和弦發生衝突
花蓮縣 / 綜合報導 這名持利器當街恐嚇女學生的徐姓男子，有不少前科，除了2020年在東大門夜市，與藝人謝和弦發生口角衝突，2023年還在警方面前辯稱自己是廚師，想要隱藏遭通緝的身份，但被警方識破，移送地檢署偵辦。今年1月，傳出他砍傷人後，異想天開叫計程車要將傷者送醫，最後被警方逮捕，因殺人未遂被羈押4個月，沒想到出獄沒多久，又因為恐嚇案件躍上新聞版面。藝人謝和弦說：「我以後不會再來花蓮了，我以後不會再來花蓮了。」情緒失控對著人潮大聲吼叫，藝人謝和弦2020年3月，跟女友莉婭到花蓮東大門夜市觀光，與徐姓男子發生衝突，讓他好生氣。藝人謝和弦說：「習近平給我出來，習近平給我出來。」不斷咆哮甚至一度氣到脫掉上衣，警方獲報立即到場，將人帶返所，而不只5年前，這名徐姓男子，今年1月還傳出持利器砍傷人。員警VS.計程車司機說：「他朋友大概長怎樣，我沒有注意看，沒有注意。」小黃運將驚魂未定，面對員警提問還有些錯愕，原來他以為接到訂單，沒想到是徐姓男子夥同友人犯案，事後竟然叫來計程車要將傷者送醫，計程車司機到場見乘客全身是血，嚇得腳都軟了立即衝到警局報案。徐姓男子說：「我自己過去。」自稱是花蓮明仁會大哥，涉及多起暴力、毒品等等案件，沒想到近日再傳恐嚇女學生。附近店家說：「放學5點後啊，很多人啊，當然是危險啊，問題他們都講不聽，警察有來啊。」徐姓男子才因殺人未遂，遭到羈押4個月，才出來大約3個月，又傳出在校園附近持利器揮舞，還逼女學生當街下跪，也讓民眾對治安產生疑慮。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
傳產老闆發文恐嚇「人死不夠多」 檢2天起訴
新北市 / 綜合報導 張文犯下震驚社會的隨機攻擊案引發社會不安，沒想到23日有一位游姓男子使用手機登入臉書帳號，以本人名義寫下多句恐嚇言論，讓民眾人心惶惶，經過調查局新北市調查處追查後發現，這位游姓男子大有來頭是念國立大學EMBA碩士學歷，更是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為多年前曾和同學發失糾紛，心懷不滿才做出不當行為，事後檢方火速在2天內偵結，將游姓男子以涉犯恐嚇公眾等罪嫌起訴。身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，將高大身材襯托得更加挺拔，他是46歲游姓男子，會被上銬帶回全是因為他被查到，在張文隨機攻擊案發後，上網PO出恐嚇言論，游姓男子在臉書上公開寫下，我全都不要，還口出威脅表示，全部下地獄永世不得超生，最後還寫到，我要趕進度了人死的不夠多。文章中不只點出自己曾就讀的學校，還點出特定人士的姓名，不當言詞引發社會不安，也讓民眾人心惶惶，檢調追查，發現游姓男子擁有國立大學EMBA碩士學歷，還是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為三四年前與EMBA的同學發生糾紛，心懷怨念。看到北捷事件後，23日中午在公司內用手機登入臉書帳號，以本人名義寫恐嚇言論，新北市調查處發現後，循線找到將游姓男子，火速將他拘提到案，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「經檢察官拘提到案後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，於近日偵結起訴。」非本案律師葉恕宏說：「依照刑法第151條規定，若行為人以文字，影像或其他方式，對於公眾或不特定多數人發出恐嚇，且內容足以使一般人心生畏懼，就構成恐嚇公眾罪最重得處兩年以下有期徒刑。」網路世界看似自由，但若是逾越法律界限就可能面臨法律責任，這次游姓男子在網上散播恐怖言論，如今也要為自己的行為付出慘痛代價。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
快訊／又是中山誠品！詭男衝入店遭警壓制急喊：我腳抽筋了
社會中心／周希雯報導台北中山誠品本月19日才爆發隨機砍人案，令全台人心惶惶，社會氣氛高度緊繃。沒想到今（27日）傳出，該地點又爆出脫序事件，1名男子先在馬路中間逗留，見員警上前勸導竟加速狂奔、衝進誠品南西店，還疑似有暴力襲警的行為，當場被壓制逮捕。整個過程被現場不少民眾目睹，後續狀況仍有待釐清。民視 ・ 12 小時前 ・ 2
缺錢花起歹心！博弈站主交付彩金後 蒙面搶賭客
台南市 / 綜合報導 台南一名楊姓賭客，在王嫌經營的博弈賭博網站贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約面交，結果沒想到王嫌因為缺錢，竟然夥同黃姓還有吳姓共犯策劃當街行搶，兩人戴頭套、手套還把車牌貼起來，當楊姓賭客拿到錢後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢，警方循線追人，目前3人都落網依法送辦。兩名男子戴頭套手套，在車前看起來鬼鬼祟祟把車牌貼起來，沒想到是待會要下手搶錢，楊姓賭客拿到贏來的賭博彩金30多萬元後，開車迴轉要回家，結果嫌犯開紅車尾隨當街行搶逃逸，相當誇張。警方循線追人，其中一名黃姓嫌犯在東區看到警察馬上開溜，朋友被警方先壓制，而黃嫌一路跑給警察追但最後還是被抓到，另一人吳姓嫌犯則是在高雄落網。事情發生在台南，這名楊姓賭客在王嫌經營的博弈賭博網站，贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約在新化區某民宅前道路要交付彩金，沒想到王嫌因為缺錢用，竟然夥同黃姓還有吳姓，兩名共犯策劃行搶，當楊姓賭客拿到彩金後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢。台南新化分局偵查隊隊長郭若萱說：「於案發後24小時內即將王姓主嫌，及黃姓共犯，拘提到案，隔日再拘提吳嫌到案，併查扣做案工具及毒品等物，全案訊後依刑法強盜，毒品危害防制條例罪，移請台南地檢署偵辦，並向台南地方法院，聲請羈押獲准。」王嫌因為缺錢竟然向賭客下手，策劃劇本當街行搶實在很誇張，目前3人全被抓到依法送辦。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
「要殺人少年來孝順死者爸媽」 高院：說明修復式司法意義
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 國中生割頸命案，殺人的郭姓少年及共犯殺人罪的林姓少女二審分別被判刑12年、11年，引發各界批評量刑太輕，又傳出法官曾問被害學生家長「你願意接受郭○○(凶手)好好孝順你嗎？」對此，高院則發聲表示，是被告少年的辯護人曾提出修復式司法聲請，法官向被害人家長說明修復式司法的意義，遭拒後即未再進行。 高院指出，刑事訴訟法第27...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
高雄婦理賠談不攏突亮利器 員工「反鎖」疏散人群
高雄市 / 綜合報導 高雄一名62歲女子，到前鎮區中山二路上一間保險公司洽談醫療理賠事宜，疑似與壽險人員起爭執，涉嫌亮出利器恐嚇，現場一名員工，相當機警，第一時間立刻打開門，疏散所有人，之後就把女子反鎖在內，趕緊報案，員警到達將女子逮捕，女子供稱利器是切水果用，警方持續調查她的動機，依恐嚇公眾罪移送法辦。穿著白色羽絨外套的女子，情緒相當激動，到場員警甚至得兩人合作，才能將她制伏，控制在座椅上，原來稍早前，她在保險公司內亮出利器，內部員工聽到不尋常動靜，擔心傷及無辜，當機立斷到戶外求救，同時展開疏散行動。目擊民眾VS.記者說：「員工都跑出來了。」這一名穿著藍色衣服的男子，不斷指揮要大家往外撤離，保命要緊，短短幾分鐘，公司內部清空，只剩女子，眼看時機成熟，員工隨即把門反鎖，等待警方到場。陳姓女子VS.員警說：「切水果啊，啊妳利器在哪裡，對啊，大家冷靜一下好好談。」女子稍微緩和，更聲稱手中利器是切水果用，但當時行為已經造成恐慌，當場被上銬逮捕。記者VS.陳姓女子說：「對保險公司有什麼不滿嗎，妳帶利器是有預謀的嗎。」準備移送時面對問話，全程一語不發，整起事件是「保險理賠糾紛」引發。目擊民眾說：「她就在裡面揮利器，然後員工跑出來，他們把門關住，讓她關在裡面。」52年次的陳姓女子，26號午間獨自前往高雄中山二路上的保險公司，準備洽談「醫療保險理賠事宜」，結果雙方談不攏，讓她氣憤地大吼大叫，被帶到小房間內後從包包中掏出利器，嚇壞在場所有人。高雄前鎮分局復興所長陳勇旭說：「喝斥陳女將刀械交出並以現行犯逮捕，依恐嚇公眾罪調查訊問後，移請高雄地方檢察署據以偵辦。」幸好這名機警的員工，在驚險時刻，臨危不亂、應變得宜，讓其他民眾安全疏散，而持利器的女子，被依現行犯逮捕送辦，警方持續釐清 她 的動機。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
又爆隨機攻擊！ 前科男持利器攻擊傷婦 衝超商大鬧
苗栗縣 / 綜合報導 又發生隨機攻擊事件！在苗栗市有一名有毒品前科的男子，昨(25)日先持利器攻擊一名婦人，造成對方左側腰部受傷，所幸沒有穿刺到體內，但是婦人還是受到嚴重驚嚇。之後男子還步行到超商，又作勢攻擊店員，結果自己失去平衡摔倒2次，警方獲報趕到現場壓制嫌犯，並將人戒護就醫，全案依傷害、恐嚇等罪嫌送辦。警方說：「現在對你實施保護管束。」員警分工合作壓手壓腳，將男子壓制在地，還拿開他手旁的利器丟到一旁，就怕出差錯發生見血意外，因為這名男子在這之前，拿刀無差別攻擊威脅民眾。嫌犯昨日傍晚拿著利器經過超商，先砸民眾的車後，大搖大擺走進超商，作勢攻擊店員讓對方嚇壞了，一度跑離櫃台，而男子當場重心不穩先倒了下來，之後站起身又往裡面走，最後倒在地上，目擊者回想驚險過程餘悸猶存。目擊者說：「(利器)有這麼長，刀柄跟刀身加起來，就差不多這麼長，因為停紅燈，有車子被敲，綠燈，那個人快速(開)離了，(不敢進家門)我就跑到中醫院去躲藏了。」而持利器大鬧超商前，他還無差別攻擊一名婦人。遭攻擊婦人VS.記者說：「他直接進來店裡，刀尖(刀尖弄到你)，驚訝還有受傷手拉傷。」根據了解，嫌犯持的利器，一般用於農作可以砍草，當天先在源林街攻擊婦人，造成對方左側腰部有頓挫傷，雖然沒有穿刺傷但還是受到嚴重驚嚇，所幸就醫後沒有大礙，約7分鐘後，再到超商作勢攻擊店員，所幸店員及時閃避沒有受傷。根據警方調查，嫌犯是毒品列管人口，苗栗縣警苗栗分局副分局長徐文明說：「將持刀男子壓制逮捕，戒護就醫。」警方戒護男子送醫，也將依傷害、恐嚇罪嫌，將他移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押避免再犯。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
診所護理師制止拍攝爆衝突 男「噴辣椒水、丟噴罐」暴走
新北一間診所驚傳暴力事件！一名男子因被制止拍攝而情緒失控，竟對醫護人員噴灑辣椒水並丟擲噴罐，導致兩人受傷。目擊民眾將過程拍下並分享提醒大眾，警方表示該男子已依醫療法被提告。新北衛生局指出，妨害醫療業務執行最重可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。身心科院長楊聰財醫師透露，隨著近期隨機攻擊事件頻傳，身心科就診人次增加兩成，也呼籲民眾在敏感時期照顧好自己的情緒，這也是保護他人的一種方式！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
北門站男子「情緒失控引騷動」 捷警迅速趕抵安撫並護送離站
一名男子與其母親共同搭乘捷運時，因情緒不穩於車廂內大聲吼叫警政時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「富三代千金」涉毒逃亡海外落網！於柬埔寨產子後返韓受審
南韓企業南陽乳業創辦人的外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），曾跟男星朴有天論及婚嫁而聲名大噪。不過，黃荷娜過去多次染毒，2023年12月逃往東南亞，成為通緝犯，直到今年12月24日才落網、被遣返韓國接受調查。據悉，她在柬埔寨秘密生子後，才決定回韓國投案。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
嚇死人！彰化員林鬧區驚見持刀男 警方19分鐘內火速制伏
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導今（27）日上午11時47分，彰化縣員林市發生一起驚魂案，一名30歲簡姓男子手持西瓜刀及菜刀在鬧區街頭閒晃，嚇壞不少路人，警方獲報到場後在19分鐘內火速把持刀男制伏，所幸並未造成人員傷亡，警詢後依涉犯《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」，將簡男移送地檢署進一步偵辦。彰化縣警察局員林分局指出，今日接近中午時分獲報，員林市員水路一段與員林大道路口有人持西瓜刀，並遊蕩於道路上，隨後立即調度各派出所警察，共同到場查緝。彰化員林鬧區驚見持刀男，警方19分鐘火速制伏。（圖／民視新聞翻攝）警方說明，萬年派出所所長抵達後，立即偕同優勢警力於中午12時06分制伏並逮捕持刀男子，現場查扣西瓜刀、菜刀各一把。彰化員林警分局查扣一把西瓜刀與菜刀。（圖／民視新聞翻攝）據了解，簡男的手腳有刀傷，所幸並未造成民眾與員警受傷，救護人員到場後已進行初步治療包紮，但並無生命危險，因此無須送醫；而簡男的行為則涉犯「恐嚇公眾罪」，因此全案已移請彰化地檢署進一步偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／嚇死人！彰化員林鬧區驚見持刀男 警方19分鐘內火速制伏 更多民視新聞報導家屬氣炸！法官提割頸案凶嫌「孝順死者爸媽」 高院發聲澄清了桃園檢察官洩密給律師男友！遭罰10月俸約百萬 外界批「為何不用關」救命！全台缺血1.4萬袋 台中庫存不到5天最吃緊民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
協商理賠遭拒絕! 婦人激動亮刀 保險公司急報警逮人
南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄市報導26日上午十一點多，高雄一名婦人到保險公司協商理賠遭到拒絕，情緒激動拿出預藏的水果刀，嚇壞在場所有人。還好員工當機立斷，先將人關在房間內，立刻通報警方並疏散民眾。最後員警到達安撫婦人情緒，順利將人逮捕送辦。婦人情緒失控持刀，保全人員趕緊擺手，示意其他人別再靠近。（圖／民視新聞）接近中午用餐時間，大批客戶還有員工全被疏散出來，但大家不是要去吃飯，反倒是臉上都帶著驚恐，保全人員也趕緊擺手，示意其他人別再靠近，原來裡面正有名女子亮出刀械，情緒相當不穩。旁邊公司保全人員說，他們把門關住把她關在裡面，人都跑出來怕她跑進去裡面，因為裡面是客服中心，戴耳機都聽不到有人在你後面。婦人因保險理賠問題情緒激動，手持刀械意圖恐嚇，遭警方逮捕。（圖／民視新聞）監視器拍下，這名62歲的婦人走進高雄中山二路上的保險公司，但卻疑似情緒失控拿出預藏的水果刀，把在場所有人都嚇壞，所幸員警獲報很快到場。警方不斷安撫女子，最後她將刀子從包包內拿出來，員警也將人上銬逮捕。初步了解，婦人是因為上門協商醫療保險理賠過程中，和行員發生爭執，引發脫序行為，所幸沒有造成任何人員傷亡。高市警復興所所長陳勇旭說，因為保險理賠問題與行員溝通過程中，情緒激動並手持刀械意圖恐嚇，員警到場立即喝斥陳女將刀械交出，並以現行犯逮捕。持刀婦人被逮後面對記者詢問是不發一語，在經過偵訊後，被依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。原文出處：協商理賠遭拒！ 婦人激動亮刀保險公司、急報警逮人 更多民視新聞報導高雄新局面! 國際星級飯店進駐亞灣區 新百貨積極布局提四案公投! 人民作主志工團到高雄推公投連署改造"閃亮耶誕車"開上路 車主哀怨收"耶誕罰單"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話