實境秀錄到一半變調！大咖韓星當場崩潰不忍了 超慘畫面全被拍

記者蔡維歆／台北報導

利特（右）與李元日一起逛漁港。(圖／客家電視台提供）

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》播出後話題不斷，本週節目迎來全新挑戰。由利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯組成的黃金陣容，在經歷韓國臨津閣和平世界公園「百份餐車極速大戰」後，正式凱旋回到台灣，展開截然不同的全新旅程。

結束在韓國的營業挑戰，大家準備回台灣小旅行。（圖／客家電視台提供）

告別分秒必爭、高壓緊繃的餐車挑戰，成員們這回終於能放慢腳步，回到台灣展開一趟充滿笑聲的客家小旅行。一行人走訪台灣唯一海客地區-永安漁港，品嘗在地台灣味。然而，這場看似療癒的行程，卻在突如其來的「自行車競賽」中瞬間變調，原本輕鬆寫意的旅程，立刻升級成體力與默契的雙重考驗，成員們兩兩一組挑戰協力車，不只要比速度，還得考驗彼此的配合度，現場尖叫聲與笑聲不斷。在奮力踩踏的過程中，李元日主廚更忍不住當場崩潰大喊：「我的腰要爆了！」誇張反應讓其他成員全體笑翻，也讓比賽氣氛瞬間失控。

廣告 廣告

《廚師的迫降：客家廚房2》攜手 LINE TV、三立、中天三大平台同步播出。每週日晚間8點於客家電視與韓國 TVING 首播，晚間9點於 LINE TV 上線，晚間10點於中天綜合台播出；自12月13日起，晚間6點於三立國際台、晚間10點於三立台灣台與三立綜合台跟播。

更多三立新聞網報導

上下全開洞！41歲白家綺「渾圓半球現形」險掉出 超高衩腿根辣爆

乃哥「輸不起」飆罵三字經！唐從聖痛揭愛女慘被霸凌挨轟：全家死光光

疑闖紅燈遭捲車底！33歲童星「被拖行整條街慘死」 案發現場曝光

結婚3年性生活不合！百萬網紅認了「靠情趣玩具洩慾」：我需求比尪強

