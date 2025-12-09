實境節目爆靈異事件？劇情驚悚詭異 女星驚喊：看到鬼

膽小的梁以辰在拍攝時被嚇到。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員的全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（9日）推出「劇情設計花絮」，拆解節目中三個單元故事的背景與幕後超展開的劇情。

第一單元「月明村的虎靈傳說」，因村子不斷有小孩失蹤，讓隊長陳漢典率領黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本各位探員調查此失蹤案。演員鄭茵聲在單元中的NPC（推進遊戲劇情的角色）是嘉義縣月明村的村長特助，她在協助辦案的過程被隱藏在村子裡的虎姑婆假扮，試圖誤導混淆探員的判斷和記憶，梁以辰發現的當下嚇歪驚嘆：「是看到鬼喔？」替撲朔迷離的失蹤案增添更加懸疑的色彩。

馬力歐的演技被讚牽動全場情緒。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

第二單元「歡迎來到黎明別館」為北投日式洋房裡爆發斷頭案。演員馬力歐化身別墅中的管家，引導主持群去破解各種線索，他坦言：「其實拿到劇本是很興奮的，但又很慌張，因為這是跟演戲劇完全不一樣的事情，實境拍攝現場會發生的狀況也很未知，不知道自己會不會搞砸。」

導演郭方儒笑說，馬力歐謙虛了，「他真的很厲害，一直跟我道歉說怕搞砸，結果到現場是最了解劇情的那個人」，探員陳漢典也讚嘆：「馬哥是我覺得最入戲的NPC，在現場可以套入劇中角色去跟我們開玩笑，還可以推進劇情，絕對是高手。」

《原子少年》的成員們首次參與實境。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

科幻感爆棚的第三單元「梅花梅花幾月開」，揭開高校霸凌案時牽扯到一起科幻組織。劇中學生演員找來知名選秀節目《原子少年》出道的「FEniX」 MAX 和「Saturnday」潘永安， 以及「地球組」 的陳廷軒，3人首次跨界演出，在社群上掀起討論。

首度參與戲劇類型演出的MAX表示「看到實境拍攝現場的浮誇道具就覺得這節目很猛，很想趕快看到完成品。」節目為了讓主持群能完全沉浸在劇情裡，將劇情需要在科幻電影才會出現的「轉生艙」一比一擬真打造出來，光一個場景就下重本耗資百萬，探員黃偉晉表示：「真的會嚇到，不敢相信一個實境節目要做到這個程度，連要破案的劇情都超出想像，超展開。」

《百分之一相對論》結合戲劇和密室逃脫、劇本殺元素，在嘉義大林鎮、北投眷村和台北藝術大學重新打造大範圍拍攝場景，突破密室逃脫室內限制，也打破綜藝節目的拍攝公式，甚至留下在北投拍攝的場景，開播前就開始營運與節目結合的密室逃脫場館，建立突破次元的IP，開創台灣實境節目新局。

郭方儒分享創作契機。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

在今日曝光的花絮，導演郭方儒坦言，自己原創的單元劇情都是取材自在地的傳說和故事，希望觀眾在欣賞節目時，除了可以沉浸在劇情，還能像在看知名動漫「名偵探柯南」一樣參與推理過程，「《百分之一相對論》這個節目對本來就有玩密室逃脫的觀眾來說，肯定是很興奮的事情，因為會很想去玩裡面每個機關跟挑戰那些曲折離奇的案情，但對平常看綜藝節目的觀眾來說，可能會花一點時間適應節奏，但請放心，有漢典哥帶領原本就很有默契的探員，加上新探員偉晉的加入，節目效果真的很不錯。」導演也鼓勵喜歡推理或是團康遊戲的觀眾可以前往與節目相同場景但不同遊戲的密室逃脫場館體驗。

《百分之一相對論》由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍；背景設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，還原那百分之一的真相。《百分之一相對論》2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10點在三立都會台播出。

