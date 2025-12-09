實境節目《百分之一相對論》場景耗資百萬 黃偉晉喊：劇情超展開

【緯來新聞網】全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員，今（9日）推出「劇情設計花絮」，拆解節目中三個單元故事的背景與幕後超展開的劇情。節目為了讓主持群能完全沉浸在劇情裡，將劇情需要在科幻電影才會出現的「轉生艙」一比一擬真打造出來，光一個場景就下重本耗資百萬，探員黃偉晉表示「真的會嚇到，不敢相信一個實境節目要做到這個程度，連要破案的劇情都超出想像，超展開。」

黃偉晉成為《百分之一相對論》當中不可獲缺的探員之一。（圖／映底子國際傳媒提供）

節目中第一單元故事「月明村的虎靈傳說」因村子裡不斷有小孩失蹤，讓節目中的主持群化身「時空調查局」探員去調查此失蹤案。演員鄭茵聲詮釋實境節目裡的NPC（推進遊戲劇情的角色），在劇中是嘉義縣月明村的村長特助，協助辦案的過程竟然被隱藏在村子裡的虎姑婆假扮，試圖誤導混淆探員的判斷和記憶，讓探員梁以辰發現的當下嚇歪驚嘆：「是看到鬼喔？」替這個失蹤案畫上更加懸疑的色彩。



第二單元故事「歡迎來到黎明別館」是在北投日式洋房裡爆發斷頭案，演員馬力歐化身別墅中的管家NPC，穿上和服穿梭在實境節目中引導主持群去破解各種線索。馬力歐坦言「其實拿到劇本是很興奮的，但又很慌張，因為這是跟演戲劇完全不一樣的事情，實境拍攝現場會發生的狀況也很未知，不知道自己會不會搞砸。」導演郭方儒笑說「馬哥（指 馬力歐）謙虛了，他真的很厲害，一直跟我道歉說怕搞砸，結果到現場是最了解劇情的那個人。」探員陳漢典也讚嘆表示「馬哥（指 馬力歐）是我覺得最入戲的NPC，在現場可以套入劇中角色去跟我們開玩笑，還可以推進劇情，絕對是高手。」

「FEniX」 的 MAX首度參與戲劇類型演出。（圖／映底子國際傳媒提供）

科幻感爆棚的第三單元「梅花梅花幾月開」將揭開一個高校霸凌案牽扯到一個科幻組織的故事，劇中學生演員找來知名選秀節目原子少年出道， 「FEniX」 的 MAX 和「Saturnday」的潘永安， 以及「地球組」 的陳廷軒，首次跨界演出，在社群上掀起一波討論。首度參與戲劇類型演出的MAX表示「看到實境拍攝現場的浮誇道具就覺得這節目很猛，很想趕快看到完成品。」

陳漢典大讚馬力歐是讓他最入戲的NPC。（圖／映底子國際傳媒提供）

實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。探員們將一起闖過第一季的3個時空亂流，單元角色將邀請到來自影視界的金獎實力派演員群。《百分之一相對論》曲折的故事架構、燒腦的解謎關卡、頂尖的美術製作以及逼真的場景設計，聚集燒腦、驚悚、懸疑、感動元素。節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

