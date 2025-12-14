實境解謎牽紅線 彰化市80名單身男女南瑤宮尋幸福

wm20251213204103230477

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市公所創新以「實境解謎」結合單身聯誼活動廣受好評，因民眾請求續辦聲浪不斷，市公所於今（13）日加碼舉辦「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」聯誼活動，吸引全台優質單身男女參與，80名未婚男女齊聚彰化南瑤宮，在解謎闖關與互動交流中尋覓良緣。

本次活動原有250位單身男女報名，經資格審查後遴選出80人參加，其中以31至40歲族群占約8成，多為大學以上學歷。女性參加者以教師、醫護人員及公務人員居多，男性則以工程師、公務人員及技術人員為主，整體條件優質，活動報名相當踴躍。

活動於上午9時20分在南瑤宮媽祖文化館正式展開，彰化市長林世賢到場為參加者祝福，期勉大家以「熱忱無私」的心態面對人生與感情，並祝福在活動中覓得好姻緣。隨後安排小組破冰聯誼，讓參加者在輕鬆氛圍中自然互動，迅速拉近彼此距離。

用解謎認識彼此，用互動拉近距離，彰化市公所13日在南瑤宮舉辦實境解謎聯誼，為80位單身男女牽起幸福紅線。（彰化市公所提供）

活動重頭戲為南瑤宮實境解謎闖關，場域涵蓋觀音殿、後殿及臨時行宮等三處。南瑤宮為彰化重要信仰中心及縣定古蹟，目前正進行百年來最大規模修復工程，市公所選在此舉辦活動，象徵「修復新生、善緣再啟」，期盼在媽祖庇佑下，為單身男女牽起幸福良緣。

完成所有解謎任務的前三名團隊，分別獲得市公所頒發新台幣1萬5千元、1萬元及5千元獎金。除了解謎活動外，市公所亦聘請專業團隊帶領聯誼配對，成功配對者可獲精美配對禮，並加碼宣布於116年12月31日前結婚者，將再致贈1萬元商品禮券作為結婚賀禮。

林世賢表示，彰化市公所近年打造單身聯誼品牌「3萬解謎．幸福無敵」，未來將持續結合創意活動，解鎖彰化市更多特色景點與人文古蹟，在為單身男女創造幸福機會的同時，也讓更多年輕族群認識彰化城市魅力。相關活動資訊可至彰化市立圖書館臉書粉絲專頁查詢。