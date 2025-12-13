實境解謎牽起幸福紅線 彰化市公所加碼舉辦單身聯誼成功配對

實境解謎牽起幸福紅線，彰化市公所加碼舉辦單身聯誼「幸福在一起」。圖／記者鄧富珍攝





彰化市公所以創新「實境解謎」形式為單身男女搭起交流平台，活動推出後反應熱烈，續辦呼聲不斷，12月13日特別加碼舉辦「3 萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」單身聯誼活動，吸引眾多青年關注。活動於當日上午 9 時在南瑤宮媽祖文化館登場，共有 80 位單身男女參與，在互動解謎與聯誼交流中，為幸福尋找可能的契機。

本次活動開放報名即獲得踴躍迴響，共有 250 位單身男女報名參加，經市公所依報名資料遴選，最終錄取男女各半共 80 人。參加者年齡以31至40歲為主，約占八成，多數具大學以上學歷。女性報名者職業以教師、醫護人員及公務人員居多，男性則以工程師、公務人員及技術人員為主，整體背景多元。

參加單身聯誼活動的年輕朋友在未列入整修範圍的南瑤宮觀音殿進行巡寶遊戲。圖／記者鄧富珍攝

活動於 9 時 20 分正式展開，先由市長林世賢到場為參加者祝福並致詞，隨後安排輕鬆的小組互動與破冰活動，讓參加者在自然、不拘束的氛圍中相互認識，逐步拉近彼此距離，為後續交流奠定良好基礎。

本次聯誼最大亮點為南瑤宮實境解謎活動。南瑤宮為彰化地區重要信仰中心與縣定古蹟，自2023年啟動百年來最大規模整修工程，市公所特別選在此地辦理活動，象徵「修復新生、善緣再啟」。參加者透過團隊合作完成解謎任務，在互動中培養默契，也為活動增添趣味性。完成任務表現優異的前三名團隊，分別獲得 1 萬 5,000 元、1 萬元及 5,000 元獎金。

主辦單位挖空心思製作各種祝福的標語。圖／記者鄧富珍攝

除了解謎活動外，市公所亦邀請專業團隊規劃聯誼配對環節，協助參加者在歡樂輕鬆的氣氛下進行交流。配對成功者可獲得精美紀念禮品，若於 116 年 12 月 31 日前完成婚姻登記，還可再獲得 1 萬元商品禮券作為祝賀。

林世賢市長表示，市公所近年持續打造「3 萬解謎．幸福無敵」單身聯誼品牌，期盼透過創意活動為青年創造更多認識彼此的機會，同時結合在地文化與歷史場域，讓更多人認識彰化市的人文特色。相關活動資訊可至彰化市立圖書館臉書專頁查詢。

圖／記者鄧富珍攝

實境解謎牽起幸福紅線 彰化市公所加碼舉辦單身聯誼「幸福在一起」。圖／記者鄧富珍攝

