實實在在的冷氣團！台北站維持14度以下 鄭明典示警：全台低溫有感
今（26）日全台低溫有感，Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典於臉書發文表示，這是「實實在在的大陸冷氣團影響」。他觀察到指標性的台北觀測站氣溫維持在 14 度以下，並強調這正是概念上實在的大陸冷氣團強度。
台北站為指標 鄭明典：全台應有低溫感覺
鄭明典在文中點出，台北站能維持這樣的溫度狀態，意味著其他地方也應該很有低溫的感覺。他特別提醒，這才是「大陸冷氣團影響」要表達的重點，意即冷空氣的影響是全面且具備實感的。
冷氣團減弱週末回溫！下週一二西半部日夜溫差逾10度 專家：跨年夜轉雨、元旦後恐迎寒流級降溫
冷氣團暫緩，週末天氣好嗎？分析師薛皓天指出，週末起回溫，下週一二西半部高溫上看 28 度，但伴隨 10 度以上日夜溫差。別因暫時回暖掉以輕心！跨年夜北東轉雨，1 月上旬更有預報顯示冷空氣恐達「寒流」等級，嘉義以北低溫探 10 度以下。天氣多一典 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
0度線壓境！明全台急凍「低溫探10度」 專家：跨年後還有一波
入冬最強冷空氣！氣象專家吳德榮在《老大洩天機》專欄中指出，今（26）日清晨截至5時32分，本島縣市各地區平地最低氣溫約在10至13度，北部（新北石碇區）10.1度、中部（台中后里區）11.0度、南部（台南新化區）12.6度、東部（宜蘭頭城鎮）11.6度。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
冷氣團發威！6縣市低溫特報、新竹以北高溫15度以下 迎風面防大雨
[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團影響，全台氣溫遽降。今（26）天清晨本島平地最低溫為新北石碇區10.1度，中央氣象署發布低溫特報並指出，今晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。 今日天氣方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用。根據氣象署縣市預報的溫度圖顯示，雲林以北高溫都在20度以下，新竹以北高溫更只有14~15度。 今日體感溫度方面，雙北12~14度，至於基隆9~13度、桃園10~13度、新竹縣市8~13度、苗栗6~12度、彰化10~15度，多個縣市都有接近或低於10度的狀況。若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。 氣象署提醒，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。另外由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、花東新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
平地低溫下探10度！今天仍濕冷 週末漸回溫
冷氣團發威！聖誕節變天，但氣象署表示，濕冷天氣到今天（12/26），週末將回溫。氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣昨台北觀測站降至13.1度，已符合「大陸冷氣團」定義，且為入冬以來最強。今晨各地區平地最低氣溫約在10至13度。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
天氣》冷氣團抵達「各地急凍」！2地大雨下到紅爆 回暖時間曝
今晚至明（26）日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，降雨趨勢可以看到，未來兩天新北、宜蘭呈雨量較高的紅色。此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。氣象署表示，下周日、下周一（28、29日）北部及東北部氣溫回升。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
2股冷空氣匯流！鄭明典示警「還有第2波降溫」時間曝光
今、明（25、26）兩日大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部較大雨勢發生的機率。前氣象局局長鄭明典也提醒「兩股冷空氣匯流」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
跨年夜2地天氣將轉差！氣象專家提醒入冬第一波寒流可能報到時間點
[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團影響，今（26）日清晨低溫明顯，天氣風險公司分析師薛皓天指出，週末冷氣團將減弱，各地氣溫略回升，至於跨年天氣部分，北部、東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣，而在在下下週一起至下下週三更有預報顯示達寒流等級，但時間仍長，需持續觀察追蹤。 薛皓天表示，今天各地低溫明顯，平地最低溫出現在離島馬祖7.5度，台灣本島則是石碇區10.1度，不過各地近山區及平地空曠處仍有出現低於10度以下低溫。持續受大陸冷氣團影響，台灣位於中高層槽底位置，且有南支槽通過，整體雲量偏多，迎風面北部及東部為陰局部有短暫陣雨天氣。中部為多雲天氣，南部為多雲時晴天氣，各地白天普遍低溫再20度以下，僅南部可達20度，請大家早出晚歸要多做好保暖。預估今夜至明晨仍是溫度較低時段，平地低溫大致為12~14度，局部近山區及空曠處有10度或以下低溫發生。 這個週末假期天氣如何？薛皓天指出，冷氣團高壓中心出海強度將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部及東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍在20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱。不過夜間各地新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
銀白雪景降臨！宜蘭太平山下冰霰 地面結霜
中央氣象署指出，今天（26日）清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率！果真，宜蘭太平山國家森林遊樂區目前氣溫約攝氏1度，毛毛細雨，自清晨6點半起開始間歇性降下冰霰，地面結霜，超美銀白雪景，讓遊客好開心。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
冷到爆！新北、宜蘭低溫警示 局部地區恐跌破10度
受到大陸冷氣團影響，中央氣象署今（26）日上午10時32分發布低溫特報，提醒新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
耶誕節晚上出門注意！入夜後「氣溫雪崩式下滑」 最冷時間點曝光
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導耶誕節全台冷颼颼！氣象署預報員賴欣國今（25）早說明，今明兩天受大陸冷氣團影響，各地氣溫均明顯下降；預估到週六（12月27日）以後，溫度才會緩慢回升，但下週又會有一波較弱的東北季風，屆時北台灣氣溫又可能下降。他表示，今晚以後溫度仍會有明顯降幅，今晚至明晨可能是最低溫的期間，北部、中部、宜蘭等地，可能只剩12至14度；南部及花東低溫則約14至16度；多地海拔3000公尺以上的高山可能下雪。民視 ・ 23 小時前 ・ 1
追雪族等到了！全台最高停車場變「銀白世界」
生活中心／李明融報導本週大陸冷氣團強勢撲台，今（26日）清晨為這波冷氣團影響最劇烈時段，在滿足氣溫及水氣條件下，合歡山清晨下起冰霰，松雪樓與武嶺停車場逐漸被白雪覆蓋化身成「銀白世界」，前一晚提前上山的追雪族終於等到了，原本在昨天（25日）預警性封閉的台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺路段，一早經交通部公路局中區養護工程分局檢視路況正常，上午7點已經解除管制恢復通行。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
大陸冷氣團影響 夜晚清晨明顯偏冷
台北市 / 綜合報導 預估今（25）日晚至明（26）日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，明日白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度；在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。離島天氣：澎湖陰天，16至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖陰時多雲短暫雨，9至12度。由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
賞雪注意！高山道路結冰 台14甲要加「雪鏈」
賞雪注意！高山道路結冰 台14甲要加「雪鏈」EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前 ・ 5