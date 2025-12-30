實彈逼線! 共軍火箭彈落點逼近24海浬 班超號攔阻共艦反被稱挑釁

解放軍遠程火力單位在 24 海浬線毗連區界線附近進行實彈射擊。 圖：翻攝自騰訊網《九派新闻》

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍於昨日（29）在台灣周邊開始「正義使命-2025」軍事演習，解放軍東部戰區投入戰鬥機、加油機、軍艦和遠程火箭彈等單位投入實彈行動。據中華民國國防部新聞稿指出，中國遠火部隊針對其所劃設的北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在台灣 24 海浬線毗連區附近。

解放軍劃定的 5 個演習區，有數個相當接近領海處。圖：翻攝自央視網

國防部長顧立雄表示，聯合作戰指揮中心與偵照、雷情、防空等相關部隊正在迅速應對共軍，並強調將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」之指導，沉著冷靜應對，堅定守護國家安全與民主自由。國防部暫未給出解放軍侵犯至領海或領空的說法，但有部分悲觀意見認為，已有解放軍空中單位進入領空。

解放軍東部戰區發布影片稱抵達「台灣上空」背景疑似為中央山脈。圖：翻攝自微博《東部戰區》

海面上亦有對峙發生，傳 052D 型烏魯木齊號飛彈驅逐艦，在接近台灣西南海域 24 海里鄰接區時，被國軍班超號（PFG2-1108）飛彈巡防艦以雷達鎖定進行攔阻，爾後在通訊中指責班超號為挑釁行為。此事被部分網友戲稱為「班超震西域（烏魯木齊）」。

