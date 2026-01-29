實戰化狀況！勁蜂一型無人機首公開實射首枚失誤 官兵臨危不亂

〔記者方瑋立／台北報導〕海軍今(29)日於左營海灘實施春節加強戰備操演，備受矚目的國造「攻擊型無人機」(中科院研製勁蜂一型)首度在媒體前公開進行實彈射擊。雖然陸上組第一枚無人機發射後發生意外墜落插曲，但陸戰隊官兵臨危不亂，後補射第二枚並成功命中海上目標；隨後海上M109突擊艇發射的第三枚亦精準命中，展現國軍利用無人機「偵打一體」的不對稱作戰實戰能力。

陸戰隊官兵施放勁蜂一型無人機攻擊敵方目標。(記者吳哲宇攝)

記者今天在左營火牛營區現場記錄到，陸戰隊官兵在水泥平台上架設發射筒，隨著指揮官下達發射命令，第一枚攻擊型無人機彈射而出。然而，無人機在升空後不久，因機件問題在進行轉彎動作時姿態不穩，隨即墜落在灘岸上。針對此意外，中科院隨後證實說明，該枚無人機因「飛機翼面控制失效」，導致轉彎後落海，將持續精進硬體可靠度。

廣告 廣告

儘管發生突發狀況，現場官兵未受影響，依照實戰程序立即排除故障並執行補射。記者鏡頭直擊，第二枚無人機順利升空，依規劃航線巡弋並鎖定海上紅色靶球，隨後由導控手下令俯衝攻擊，精準在目標處引爆。此外，陸戰隊也在海上的M109特種作戰突擊艇也實施海上發射，無人機從晃動的艇身中彈射升空，同樣精準命中千公尺外的靶球。

海軍陸戰隊99旅副旅長江錦文上校受訪時表示，戰場環境因素變化多端，今日陸上發射雖有失誤，但部隊立即進入補行射擊程序。他強調，訓練中將狀況處置列為重要一環，此次經驗與數據都將成為未來修正與精進的依據。負責操作的步一營支援連林宥勝上士班長也指出，透過長時間鑽研航向設定與導控，力求達到「人機一體」，在最短時間內完成偵查與打擊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16狙擊手莢艙春巡首次曝光 颯爽女飛官陳怡慈駕駛戰機奔騰出機堡

伊朗數千枚飛彈待命迎戰 美軍恐面臨「飽和攻擊」挑戰

海鯤號今首次潛航測試 攸關6月交艦海軍進度

首批3套NASAMS系統由誰接裝？ 空軍這支「小砲部隊」來承擔

