實施運安強化措施 高雄輕軌去年碰撞事故降27%

高雄輕軌除了通勤、通學外，正是觀光休憩最佳選擇，同時也是旅客搭乘的最愛。（記者何弘斌攝）

▲高雄輕軌除了通勤、通學外，正是觀光休憩最佳選擇，同時也是旅客搭乘的最愛。（記者何弘斌攝）

高雄輕軌在一一三年一月一日全線成圓，成為全台首條環狀輕軌系統，正式串聯高雄市區交通網絡；在市區交通路網串聯下，輕軌運量呈現持續穩定成長趨勢，成為民眾日常通勤及觀光遊憩移動的重要交通工具；根據統計，一一四年高雄輕軌總運量突破一千三百三十三萬人次，日均三萬六千五百三十四人次。

捷運局表示，輕軌成圓後，捷運與輕軌的無縫對接，轉乘運量成長十四‧四%，觀光運量成長十一‧四%，通學運量成長十四%，就醫運量成長十九‧三%，顯示輕軌已從多數民眾印象中的觀光運具，提升為通勤、通學的重要選擇，已然融入高雄的城市脈動之中。

廣告 廣告

該局進一步指出，為讓民眾更安心安全地搭乘，除了重要路口增設號誌、裝設警示燈與警告標示，並透過輕軌列車駛進路口響鈴，強化車輛行人警示，並於尖峰時段高風險路口，以高捷保全搭配義交方式加強執勤等營運安全強化措施兼顧用路人及輕軌安全，期發揮即時警示，提醒用路人注意路況，遵守號誌指示行駛；同時配合科技執法與取締，期能降低擦撞事故發生。一一四年輕軌碰撞事故計二十四件（汽機車十九、行人五），平均每月為二件，警方鑑定肇責全是駕駛人及行人違規造成，一一三年計三十三件（汽機車二十四、行人九），平均每月為二‧七五件，相較一一三年已大幅下降二十七％，顯示民眾用路觀念提升。

因應即將到來的農曆春節及高雄燈會的疏運高峰期，捷運局及高捷公司已做好準備，與交通局、警察局等局處積極合作，持續強化用路安全，讓在地民眾及全國旅客在高雄能夠享受便捷且安全的輕軌服務。