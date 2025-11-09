實業家做公益 百忙中不忘做環保

有人說：烘焙師是專門跟雞蛋麵粉打交道的人，而且麵包是有活力的，因為裡頭的酵母會因應溫度的不同，而產生變化。在馬來西亞，一位烘焙坊的創辦人，和他的夥伴，做生意之餘，有不同的改變，那就是一起投入公益，為企業帶來了不一樣的效果。

「帶你們大家來體驗我們的工廠，再少個5%。」

馬來西亞雪隆地區，知名的雅特麵包菓子工坊。從2003創立至今，商業板塊已經奠定根基，呂建崴想要投入公益事業。

志工 呂建崴：「其實我也不知道，該怎麼進入環保站，所以透過我們另外一個夥伴，然後，後來美梅師姊就聯繫我，然後就叫我每一個星期二，然後可以固定來這個，武吉加里爾(環保站)報到，來做第一次環保，其實真的會有一點害羞，好像感覺，不知道怎麼融入這個工作裡面，然後，後來我就邀請國樺，那國樺你願不願意，我們來參加這個慈濟的活動。」

張國樺是建崴烘培人生的得力夥伴，是同事，也是兄弟，更是公益事業的好隊友。國樺曾在台灣學習烘培，因而認識慈濟。受到建崴的邀約投入行善的行列，他心裡非常篤定。

志工 張國樺：「我就看到他們真的是很付出，80多歲的師姊，他們還抬著重重的東西，忙來忙去，我內心真的感動，我是覺得，看他們都可以，我們為什麼做不到呢，感覺說一做了很有那種滿足感。」

一位是董事經理，日理萬機；另一位是門市老闆，宵衣旰食，兩人又各有家庭，怎麼會有多餘的時間做社會的事呢？

慈濟志工 吳美梅：「我一直跟他們講，我知道你們做生意很忙的，你要來，就可以了，所以他們講，我早一點來，(早上)七點多他們就來了，就幫我做做做，做很多了，到八點多，九點他們就去上班了，所以我就很感動，我也是很感恩他們能夠這樣來付出。」

放下實業家的身分走入群眾，也放軟自己的姿態，才能騰出空間去接納新的知識，去體會新的感受。

志工 呂建崴：「這一個如果我們使用過後就清洗，然後再送去這個資源回收站，這裡其實回收的項目應該不到五種，就鐵罐，然後餅乾桶跟油桶，還有這個紙箱。」

志工 呂建崴：「但是我相信，未來如果空間更足夠，我希望可以把這個環保的事業，做到更好，我希望可以做這個行業的表率，然後我希望可以讓人家來學習我，我們在這個ESG的這一塊做到很好，那我希望我可以不吝嗇，讓同行來參觀。」

帶著家人一同參與慈濟親子活動，和孩子建立共同的話題，向上、向善的方向邁進。

志工 張國樺：「我的大女兒跟我說，爸爸，我以前很怕你，爸爸是個石頭來的，會爆炸的，(我問)現在你有怕嗎，現在不怕了，可能他們看到我有改變了，來到慈濟這邊，看到師兄師姊他們，跟他們接觸多，真的，那種磁場完完全全是不一樣的，當你的思維改變，行動改變的話，我是覺得就會慢慢去改變了。」

說起雅特烘培工坊，雪隆民眾總會想起抹茶紅豆蛋糕。或許未來這家企業飄著的不僅是糕餅的香味，還有濃濃的人文味道。

