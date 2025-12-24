實業家帶動員工 行善布施利益人群

住在彰化田中，即將要受證委員，63歲的陳麗桃是位實業家，她把慈濟文化帶進公司，啟發員工善念日日投竹筒。她善用科技傳法，2個星期就募到130多人弘法利生，包括8位榮董，她平日以誠待人，只要開口邀約，大家都欣然接受。

客戶來公司洽談工作，陳麗桃總是把握時間說慈濟。

跟先生一起創業滿30年，陳麗桃沒有老闆架子，總是親切、笑臉迎人，啟發員工善念，一開始她自備零錢，讓員工投竹筒祝福自己。

志工 陳麗桃：「我準備了大概，一個禮拜到十天的量，再來就沒有了 結果呢 ，他們自己就會拿口袋的零錢來投了。」

把慈濟文化帶進公司，員工耳濡目染也把這分善念帶回家庭。

員工 陳嬿羽：「小朋友會覺得說，我要去幫助誰，他也會講說 我要捐錢錢。」

待人和善親切的陳麗桃，善用科技傳法，常用手機傳遞慈濟訊息，短短兩星期，募集130幾個人弘法利生。

志工 陳麗桃：「讓他們知道 今年慈濟是一甲子，是很難得的一個因緣，六十年總是不簡單，我們都可以留在慈濟的史料上面。」

能有這麼強的號召力，是因為她以真心待人，大家都格外信任她。

陳麗桃的先生 何源成：「麗桃的個性是廣結善緣之外，她一個好處是她跟人家很親近，笑 笑容可掬。」

先生的支持，陳麗桃做慈濟無後顧之憂，樣樣勤務不推辭。

志工 陳麗桃：「自己安排好自己的工作，我出勤務的時候就不會有壓力 。」

她也招募富有愛心店，接引更多人行善布施，付出的法喜，讓她一秒鐘都捨不得停下腳步。

