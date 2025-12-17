實業家捐贈3台新車 輔具配送更從容

匯聚各方愛心，送到有需要的地方。慈濟環保輔具平台運作八年，越來越多志工投入出力，也有實業家捐車響應。今天在雙和靜思堂，三台新貨車報到，由實業家孫若男捐贈，讓愛心服務更有效率。

裝載環保輔具的新車開箱，越來越多功能電動化。「哇 好棒喔。」

有遮棚不怕輔具淋溼，更重要是一鍵調控高度，資深志工不用彎腰整理。慈濟環保輔具平台運作8年，業務量年年翻倍，車輛不夠用，實業家發心捐三台。

慈濟志工 黃秋良：「(孫)若男師姊 她有一些輔具，那我們去載的時候，若男師姊就在說，你們有沒有需要我來給你保險，我們就跟若男師姊反映說，那我們都是在缺車不缺保險，她馬上就發心立願，要來捐三輛的車子。」

捐贈這天，由女兒吳欣嬡代為現身，實際體驗志工工作。

「今天要跑山路，要跑山路 怕它搖來搖去，會晃來晃去，所以我們要(固定好) 固定。」

實業家 吳欣嬡：「師伯們不需要出太多力，就可以把這些輔具 很重的輔具，可以搬上車子，然後我剛才也體驗過，真的是覺得，他們說以後連女生都可以做得到，是真的可以做得到，因為我有經驗。」

慈濟志工 顏煌彬：「一部車 有時候要出去，要繞了一大圈才回來，現在假如說 有兩部車的話，我們就可以再分配人力再出去，可能是六個小時可以做的，我們現在可以節省到三個小時。」

三輛車分別投入基隆、雙和和高雄，有了生力軍加入，志工更加全力以赴，將輔具送到有需要的人手中。

