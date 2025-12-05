實業家榮董飲水思源 行善助學做公益

落實行善行孝不能等，這一位，55歲王志成，在台中龍井區開設一間服裝公司，經營生意不忘回饋社會，15年前、加入慈濟榮董行列。3年前，他更以祖父名義，在靜宜大學、成立興學基金會，幫助清寒學生。

靜宜大學觀光系碩士班學生阮如意：「 去年11月的時候 我遇到一場車禍，醫藥費對我來說，是一種很大的負擔，可以受到王時照先生，(興學金)的補助，對我來說有很大的幫助。」

越南籍碩士生、阮如意，在靜宜大學求學5年來，得到3次獎學金。其實校內像她家境清寒的國內外學生，還有很多。 靜宜大學校長林思伶：「 王時照基金會的這個(興學)基金，這個基金在這3年來，已經幫助200多位學生，財務上的協助，可以穩穩地托住他們，讓他們比較聚焦在學習。」

王時照興學基金會、是慈濟榮董、王志成，在3年前捐款成立的。 王志成的爸爸王明川：「 我兒子做這個(興學基金)，是一種功德 對他的祖父。」

實業家王志成：「 那時候 因為爺爺(王時照)，已經高壽100歲了，所以用爺爺的名字，來成立這個王時照興學基金，來幫助弱勢的這些學生，我加入慈濟的時候，上人靜思語 影響我非常深， 行善跟行孝 不能等，把這分愛 繼續傳遞到社會上去。」

王志成的媽媽王林來意：「 (兒子)愛心 我是很歡喜，我也很贊成他。」

2023年起，王志成和興學基金會的師生們，每學期都到偏鄉、服務弱勢家庭。 靜宜大學管理學院院長何淑熏：「 (學生)接受(興學金)的時候，我們也會付出，固定地去幫忙(貧苦家庭)，然後師長們也跟著加入，所以自己在得到的時候，也同時地付出。」

實業家王志成：「 日後成為你們一個善的力量，然後把這分愛 走出校園，把愛傳出去。」

