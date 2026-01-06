實況主「蟑螂王」Asmongold終於整理房間！沒發現死老鼠 但找到五份「遠古食物」

美國知名實況主 Asmongold 以居住環境髒亂、生活習慣差聞名，近日他宣布花了三個小時把房間整理乾淨，且令他意外的是沒發現任何一隻老鼠。

遊戲角落合成 圖／Twitch @zackrawrr

Asmongold 的生活環境髒到不可思議：他以前曾經「把死掉的老鼠當成鬧鐘」：當太陽升起時，陽光照射到老鼠屍體會產生異味，這股異味就會促使他起床。

如今整理房間，由於中間幾乎沒休息而搞得全身痠痛。他驚喜表示沒發現任何老鼠，但發現了五份爛掉的墨西哥捲餅。「我以為只有兩個（爛掉的捲餅）而已，結果居然有五個耶。」

因為生活習慣差，Asmongold 長年被網友稱為蟑螂王（Roach King），許多人批判他噁心。但也有不少人指出，即使他已賺進上億元，許多價值觀卻不被金錢改變，還能夠忍受自己住在這種環境也是一種能力吧。

Asmongold 2024 年 10 月的家裡環境

