實況主情侶TenZ、Kyedae結束7年感情 親曝分手原因

TenZ與Kyedae近日宣布分手，為長達7年的感情畫下句點。（圖／翻攝自@kyedae X）





同為實況主的TenZ與Kyedae近日宣布分手，為長達7年的感情畫下句點。消息曝光後，讓不少粉絲感到相當震驚與不捨。兩人其實早在2022年8月就已對外宣布訂婚，如今卻傳出情變消息，也讓外界格外錯愕。

實況情侶愛情走到句點

Kyedae於8日在社群平台X發文說明，表示她與TenZ其實已分手一段時間。她指出，在關係後期，雙方意識到彼此「已不再以個體身分成長」。她提到，在兩人交往的大部分時間裡，幾乎所有事情都一起進行，無論是工作、興趣，還是生活大小事，幾乎形影不離。

Kyedae也分享，兩人過去曾以玩笑方式形容，雖然只在一起6年，卻感覺像過了至少30年。她表示，雙方在認識數週後便開始同居，從17歲至24歲的人生階段多數時間一起度過，「隨著時間過去，我們漸漸明白，我們需要空間，才能各自成長為獨立的人。」

Kyedae強調，雙方分開並無外界猜測的衝突因素，「沒有誰做錯事，沒有怨懟，也沒有任何單一事件導致這個結果」，僅是關係自然轉變。

TenZ隔日也發文回應，說明分手是在雙方共識下做出的決定，並表示彼此仍關心對方。他提到，自己退出職業選手身分是個人選擇，與感情因素無關，並指出人的目標可能隨時間改變。他也表示，健康關係中不應以付出多寡作為比較標準。

事實上，TenZ與Kyedae早於2022年8月宣布訂婚，但隔年Kyedae罹患急性髓系白血病，婚禮規劃因此延後。雖然她在同年9月宣布停止化療，後續仍持續接受治療與病情追蹤。TenZ也在文中提到，Kyedae目前仍在面對健康問題，因此網路上流傳的負面言論，更顯得令人心痛且不公平。



