實況主羅傑真的被告了！深夜實況曝收「妨礙名譽」通知書需親至警局做筆錄

實況主「羅傑」(Roger) 這次真的被告了！今（29）天在實況中突然表示已被提告，因此必須前往大安分局詢問具體細節，才能確定到底是由誰提出告訴。而消息曝光後也引起許多粉絲猜測，這次到底是誰選擇訴諸法律進行提告，才讓羅傑繼上次因為實況聊天室一時嘴快驚動 FBI 後，又必須再次與警方打交道。

(Credit:羅傑Roger 臉書)

今（29）天台灣知名實況主「羅傑」（Roger）在實況時表示，自己收到了台北大安分局開立的妨礙名譽通知書，因此必須在早上前往分局了解情況，才能知道最近到底是因為什麼事情被提起告訴。不過，依據一般的案件流程，在警局受理報案之後即會通知被告前往該分局進行筆錄製作，因此依據大安分局這個線索，也開始讓許多羅傑的粉絲們猜測在羅傑最近起爭議的人之中，到底是誰真的提起告訴。

羅傑本人也表示，他自己也不確定到底會被誰提告，因此目前仍無法確定告他的到底是之前 Threads 上揚言要提告羅傑本人的網友，還是另有其人。而也有網友指出，懷疑是之前羅傑在實況《英雄聯盟》時起爭執的隊友提告，但據了解，實務上有關《英雄聯盟》妨礙名譽或公然侮辱的案件相比以往已經少了許多，被起訴甚至判刑的多半是打字包含到遊戲內容以外涉及個人的言詞。

因此如果真的是在玩《英雄聯盟》時被提告妨礙名譽的情況下，在羅傑進行完筆錄製作後，檢察官仍可能因為犯罪事實不足決定不起訴，或者在偵查庭完之後進行調解，並不會直接進入訴訟程序。