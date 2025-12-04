實況大熱門《日本事故物件監視協會2》Steam頁面公開，又有兩大實際地點引討論

《日本事故物件監視協會》8 月發售以來獲得非常高的實況關注，尤其日本實況/Vtuber 圈，其貼近生活的建築照片甚至實際存在的靈異地點獲得非常大的討論，而《日本事故物件監視協會2》已經登上 Steam 頁面，官方也公開多個事故物件地點照片，也包含了實際的熱門地點，並將有更強的靈動現象請注意。

《日本事故物件監視協會2》在官方公開多個地點照片、影片後登上 Steam 頁面，發售時間尚未公開，《日本事故物件監視協會》本身的 Steam 評價並沒有太高，玩法類似《I'm on Observation Duty》，由於關卡皆是日本實景房屋、浴場、旅館或神社，對日本玩家的恐怖共感大大增加，先前也同時有「事故物件鑑定士試験」恐怖 ARG 活動，因此深獲討論度。

本次公開物件地點也包括兩個知名靈異景點，靜岡縣的玄岳「ドライブイン」廢棄纜車站、北海道的「ホテルセリーヌ」廢棄旅館，都是在日本節目被介紹過，甚至有特別作為管理來體驗的地點，引起喜愛這種體感設定的玩家期待。

《日本事故物件監視協會2》Steam 頁面