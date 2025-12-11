實測小紅書被禁仍可登入！網揭「2大原因」反讓人更想用

（記者張芸瑄／綜合報導）刑事局日前宣布，中國社群平台「小紅書」因在國安資安檢測中 15 項指標全數不合格，且與詐騙案件高度相關、未配合法規要求，決議啟動封鎖措施，自即日起限制使用為期一年。不過，胸腔科醫師蘇一峰近日實測發現，小紅書在部分手機仍可正常開啟，質疑封鎖措施實際成效有限，反而引發更多民眾下載使用。

蘇一峰在臉書發文指出，政府宣布封鎖後已經一週，他嘗試在多款手機上開啟小紅書 App，發現仍能直接登入與瀏覽內容，不需翻牆或更改設定即可使用。他推測可能有兩種原因，其一是「技術上難以全面封鎖」，其二則是「政策風向轉變，主管機關尚未正式執行」。他也直言：「這一波操作下來，反而更多人開始使用小紅書。」

貼文一出，引發網友熱烈討論。許多人留言表示，「從說要禁的那天我才下載」、「小紅書比 IG、FB 還好用」、「本來刪了，結果又裝回來」、「這樣不就幫它打廣告」。也有網友指出，小紅書在生活、美妝、旅遊資訊上內容豐富，「雖然有審查風險，但資訊整理比 Google 還快」，封鎖反而激起更多人好奇心。

示意圖

刑事局說明，根據內政部與資安單位檢測結果，「小紅書」App 涉及資料回傳疑慮，並未通過任何一項資安檢測。此外，該平台與詐騙行為的連動性極高，近年涉及多起跨境案件。統計自 2024 年起，小紅書在台用戶已突破 300 萬人，並與 1,706 件詐騙案相關，累計造成超過新台幣 2 億 4,768 萬元損失。

刑事局指出，小紅書並未在台設立法律代表人或負責窗口，使警方在偵辦詐欺與個資案件時無法依法調取資料，形成「執法真空」。基於國家資安與消費者保護考量，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第 42 條規定，正式下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃封鎖期限為一年。

不過，實際封鎖效果仍引發外界質疑。資訊安全專家指出，若業者伺服器架設於境外，僅透過 DNS 或 IP 層級的封鎖難以全面阻斷存取；部分使用 CDN（內容傳遞網路）或多重網域的服務，仍可能被繞過。此外，若未同步封鎖應用商店下載頁面與 API 連線節點，現有使用者仍可繼續使用。

目前，小紅書官方尚未對台灣地區限制措施做出公開回應。多數用戶反映 App 在 iOS、Android 系統仍可正常使用，僅部分區域偶有讀取延遲。行政部門強調，將持續觀察實際封鎖效果，必要時再評估技術與法制面修正方向。

