實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸

瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。

瘦瘦針猛健樂的減重效果雖好，卻仍有一些副作用。（ 圖／小紅書@波士頓小綿羊）

復健科醫師王思恒在臉書分享了這項名為「SURMOUNT-4」的研究結果。該研究顯示，受試者使用猛健樂36週後，平均減重幅度達20.9%，相當於以往需透過縮胃手術才能達成的效果。為了探討停藥的影響，研究團隊在第36週將成功減重的受試者分為兩組，一組持續用藥，另一組改用安慰劑，並追蹤一年。

研究結果顯示，持續用藥的受試者體重在這一年內不僅沒有反彈，反而繼續下降，從試驗開始算起，總計減掉約25.3%的體重。相較之下，停藥組的體重則呈現明顯回升趨勢，一年內增加約14%。然而值得注意的是，即使出現反彈，停藥組的體重並未完全回到起始狀態，從最初至試驗結束，總計仍維持約9.9%的減重成果，且未出現停藥後「比以前更胖」的情形。

減重後「維持才是重點」，使用者應同時改善不良飲食習慣，才能達到長期的健康減重效果。 （示意圖／Pixabay）

研究團隊指出，體重回升現象並非減重藥物獨有，而是肥胖治療的普遍現象。即使採用其他方法快速減重，如極端飲食控制或高強度訓練等，一旦停止控制，體重也會出現上升趨勢。

王思恒在臉書發文表示，肥胖是一種涉及大腦食慾調控、胰島素阻抗及代謝機制的複雜慢性疾病，減重不可能一勞永逸。他以高血壓治療為例，沒有人會期待僅吃三個月的藥物，血壓降下來後停藥就能終身正常。他強調，減重藥物雖然效果強大，容易看到成效，但若想維持戰果，無論選擇持續用藥，或加強生活管理，都需要有長期奮戰的心理準備。

