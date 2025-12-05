實測有效！小紅書禁用台灣用戶免緊張 五步驟替代方案超實用
你知道台灣有超過 300 萬人在使用大陸 App 小紅書嗎？但就在昨晚無預警被內政部下令封鎖一年，消息一出立即在網路掀起討論，應該很多人跟我一樣有時候會用小紅書來尋找穿搭、美妝、旅遊資訊吧，一旦不能使用，許多用戶生活上難免受到影響，不過別急，網路上就有內行人分享了一招，讓大家可以繼續使用小紅書，趕快跟著 Spac1 一起來了解更詳細的資訊吧！
小紅書遭封鎖一年原因
根據內政部警政署公布資料，小紅書自 113 年以來已涉及 1706 件詐騙案件，造成高達 2.47 億元財損，此外，該 App 在國安資安檢測中 15 項指標全數不合格，也因執法單位無法依法調取資料，導致偵辦困難！因此，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》發布「停止解析及限制接取」命令，暫定封鎖一年～
社群恐慌湧現
消息曝光後，社群平台瞬間掀起巨大反響，大批依賴小紅書查詢資訊的用戶紛紛上網求助，擔心日常資訊來源被切斷，各大社團與論壇也開始充斥反向翻牆的相關問題，短短數小時內，討論量急速暴增，不僅登上熱門關鍵字，許多內容創作者也加入討論，整體社群呈現明顯的恐慌與求生式交流熱潮
內行曝替代方案
雖然坊間瘋傳需要 VPN，不過除了 VPN 有資安知情人士指出，現階段僅需修改 DNS 設定，就能讓手機或電腦繞過限制恢復正常連線，不需額外付費購買 VPN，有網友就分享改為 8.8.8.8 這個 DNS 地址是 Google 所有的，除非政府進一步封鎖 Google DNS，不然這方法能一直使用！Spac1 也實際測試了更改 DNS 的方式，原本無法連上的網站在改完後就出現小紅書的登入畫面，真的太神奇了！
更改 DNS 五步驟
迫不及待想要知道怎麼操作的獺友們，已經幫大家整理好簡單的五步驟囉～那我們就以 Mac 為例！
第一步：在系統設定中點選 WiFi
第二步：在已連線的 WiFi 右方點選 詳細資訊
第三步：在畫面左方點擊 DNS
第四步：在原先的 DNS 伺服器上點擊＋號
第五步：將數字更改為 8.8.8.8 並確認
以上五步驟完成後再重整一次連不上的小紅書網頁，就能成功囉！幫大家實測過了 iPhone 用一樣的方式更改也可以成功喔！還在苦惱的獺友們趕快去試試！
小結
小紅書遭封一年確實讓許多台灣用戶措手不及，但背後原因牽涉資安與詐騙治理，政府做法也有其立場，所幸目前仍有簡單的替代方式可維持使用習慣，台灣政府也不會特別禁止 VPN 和替代方案的使用，所以用戶不必過度恐慌，不過被封鎖的小紅書代表有一定危險性在，若是繼續使用就得自行承擔個資外流、詐騙接觸或資料回傳不透明等問題了～在便利與安全間如何取得平衡大家要好好斟酌了><獺友們還知道其他替代方案嗎～歡迎跟我們分享！！
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用
LINE 收回訊息大改版！台灣用戶快注意～
Pixel Watch 4 實測！雙頻 GPS、抬手即啟 Gemini 通通來了！
Google Maps 開放「匿名評論」！3 步驟保護真面目不被肉搜
這個功能歐盟禁用！iOS 26 AirPods 七大新功能總整理
其他人也在看
獨家／華碩資安事件延燒 駭客公布7竊密檔案驚見聯發科驅動程式資料夾
民視新聞／蘇恩民報導華碩集團前天驚傳駭客攻擊，知名勒索集團Everest在暗網公告取得1TB資料且「包含相機原始碼」，震驚科技業，前天深夜11點回應期限屆滿，Everest 隨即釋出7張截圖，證明竊密內容除了相機原始碼，還包括內部修補程式、測試工具、除錯日誌等多項機敏檔案，甚至秀出含有高通晶片修補軟體、聯發科驅動程式碼、虹軟科技的資料，顯示華碩應未支付贖金，而這起重大資案事件，是否隨著供應鏈延燒其他重量級跨國企業？聯發科、高通的商業機密是否外洩？全球科技界都高度關注。民視財經網 ・ 4 小時前 ・ 6
一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單
曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 6
掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好
曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應
有博主發布視頻「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...世界日報World Journal ・ 23 小時前 ・ 2
華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了
華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
LINE Pay新版「用戶驚呼找不到錢」 更新後入口變動引發誤會
一名用戶日前在社群平台Threads上貼出自己的LINE Pay Money餘額截圖，並表示在完成更新後餘額竟不翼而飛，讓他急忙尋求解決方法。對此，許多網友跳出來安撫大家的情緒，並說明關鍵原因在於「入口位置不同」。「原本的錢其實還在iPASS MONEY App裡，只是更新後變成要另外下載...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
仿鋼彈機器人亮相！ 「ARCHAX」可切換四輪行走 功能更精進
日本今年國際機器人展3日開幕，其中有一台機器人，高4.5公尺、重3.5噸，而且外型酷似鋼彈機器人，引起全場注目。這台機器人，其實2023年就曾公開初代機，經過兩年時間的改良，這次首度公開露面，不僅具備駕駛艙，還能切換四輪行駛模式，功能更加精進。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
記憶體荒 手機將掀漲價潮
全球記憶體晶片短缺，使得人工智慧（AI）和消費性電子業者爭奪有限的供應量，帶動記憶體價格水漲船高，手機廠商也已警告手機價格可能上漲。另據研調機構IDC指出，記憶體價格大漲將手機平均售價推向歷史新高，明年全球手機出貨量預料縮減0.9％。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
沒刪小紅書APP「300萬用戶」恐挨罰？ 專家：不會懲處
來自中國的社群APP小紅書，不少台灣人也在使用，但詐騙案件頻傳，加上它不提供資料給執法單位，無法配合監管，被內政部公告下架，為期一年。有民眾提出，是否可透過VPN連線到境外的伺服器來進行「翻牆」？對此...華視 ・ 1 小時前 ・ 1
小紅書詐騙台人調無資料 內政部：封鎖一年
[NOWnews今日新聞]內政部警政署刑事局今（4）日宣布，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 3
封鎖小紅書一年！陸委會：針對詐騙和假訊息
[NOWnews今日新聞]在台擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」APP，內政部今（4）日以資安高風險與涉詐案件失控為由，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 14
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 585
小紅書涉詐台人財損逾2億 平台無改進回應！內政部：將封鎖一年
內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。民眾關心以後是否無法再瀏覽「小紅書...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 5
香港宏福苑大火：從一張Google試算表到「報平安App」，為街坊織資訊網
大埔居民製作一張名為「宏福苑報平安」的Google試算表，讓街坊更新情況；軟件工程師花了約30分鐘轉化為應用程式；大學生Ivan接力再接力查核，更新失聯者消息。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 1
小紅書被封懶人包／為何被禁？300萬用戶必看5大重點！
生活中心／張予柔報導針對台灣用戶快速成長的社群平台「小紅書」，內政部與刑事局今（4）日下午宣布，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。這項措施牽動台灣超過300萬名用戶，也引發「為什麼被禁？不刪會不會被罰？用了會怎樣？」等討論。以下重點整理，讓你一次看懂。民視 ・ 16 小時前 ・ 2
小紅書只能用VPN繞道？他估「這時」有望解禁：300萬用戶最強抗議工具
內政部警政署刑事局4日舉行記者會，指中國社群平台「小紅書」涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，宣布即起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。消息一出炸出許多使用者在社群上表達不滿，部分網友更表示自己的App已無法使用，另有不少仁人則針對如何使用VPN或其餘「繞道」方式進行討論。對於何時能「解禁」？作家「漂浪島嶼」今（5）......風傳媒 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話