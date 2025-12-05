電獺少女

實測有效！小紅書禁用台灣用戶免緊張 五步驟替代方案超實用

你知道台灣有超過 300 萬人在使用大陸 App 小紅書嗎？但就在昨晚無預警被內政部下令封鎖一年，消息一出立即在網路掀起討論，應該很多人跟我一樣有時候會用小紅書來尋找穿搭、美妝、旅遊資訊吧，一旦不能使用，許多用戶生活上難免受到影響，不過別急，網路上就有內行人分享了一招，讓大家可以繼續使用小紅書，趕快跟著 Spac1 一起來了解更詳細的資訊吧！

小紅書遭封鎖一年原因

根據內政部警政署公布資料，小紅書自 113 年以來已涉及 1706 件詐騙案件，造成高達 2.47 億元財損，此外，該 App 在國安資安檢測中 15 項指標全數不合格，也因執法單位無法依法調取資料，導致偵辦困難！因此，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》發布「停止解析及限制接取」命令，暫定封鎖一年～

社群恐慌湧現

消息曝光後，社群平台瞬間掀起巨大反響，大批依賴小紅書查詢資訊的用戶紛紛上網求助，擔心日常資訊來源被切斷，各大社團與論壇也開始充斥反向翻牆的相關問題，短短數小時內，討論量急速暴增，不僅登上熱門關鍵字，許多內容創作者也加入討論，整體社群呈現明顯的恐慌與求生式交流熱潮

內行曝替代方案

雖然坊間瘋傳需要 VPN，不過除了 VPN 有資安知情人士指出，現階段僅需修改 DNS 設定，就能讓手機或電腦繞過限制恢復正常連線，不需額外付費購買 VPN，有網友就分享改為 8.8.8.8 這個 DNS 地址是 Google 所有的，除非政府進一步封鎖 Google DNS，不然這方法能一直使用！Spac1 也實際測試了更改 DNS 的方式，原本無法連上的網站在改完後就出現小紅書的登入畫面，真的太神奇了！

更改 DNS 五步驟

迫不及待想要知道怎麼操作的獺友們，已經幫大家整理好簡單的五步驟囉～那我們就以 Mac 為例！

第一步：在系統設定中點選 WiFi

第二步：在已連線的 WiFi 右方點選 詳細資訊

第三步：在畫面左方點擊 DNS

第四步：在原先的 DNS 伺服器上點擊＋號

第五步：將數字更改為 8.8.8.8 並確認

以上五步驟完成後再重整一次連不上的小紅書網頁，就能成功囉！幫大家實測過了 iPhone 用一樣的方式更改也可以成功喔！還在苦惱的獺友們趕快去試試

小結

小紅書遭封一年確實讓許多台灣用戶措手不及，但背後原因牽涉資安與詐騙治理，政府做法也有其立場，所幸目前仍有簡單的替代方式可維持使用習慣，台灣政府也不會特別禁止 VPN 和替代方案的使用，所以用戶不必過度恐慌，不過被封鎖的小紅書代表有一定危險性在，若是繼續使用就得自行承擔個資外流、詐騙接觸或資料回傳不透明等問題了～在便利與安全間如何取得平衡大家要好好斟酌了><獺友們還知道其他替代方案嗎～歡迎跟我們分享！！

