實測跨年「36秒吃12顆葡萄」願望能成真？網：已脫單

跨年活動不僅限於倒數計時迎接新年，還包含許多有趣的小儀式，為年末增添歡樂氣氛。西班牙傳統的「12顆葡萄挑戰」，要求參與者在鐘聲敲響的36秒內吃完12顆葡萄，據說完成後能實現願望，特別是脫單願望。此外，網路上流行的「心動挑戰」也成為跨年聚會的熱門活動，讓參與者透過觀察第一眼注視的對象，探索潛在的情感連結，為新年帶來更多歡笑與期待。

西班牙跨年傳統習俗「12顆葡萄挑戰」要求在鐘聲每響一下就吃一顆葡萄，共12下鐘聲需吃完12顆葡萄。民間傳說，順利完成這項挑戰不僅能帶來新年的平安圓滿，還可能實現戀愛願望。網路上甚至有人分享，去年跨年時進行此挑戰並許願脫單，今年真的如願以償。

廣告 廣告

西班牙跨年時，敲鐘一下就會吃一顆葡萄，總共12顆，祈求明年平安圓滿（圖／@yuyulin0419授權提供）

然而，36秒內吃完12顆葡萄並非易事。有民眾表示這個時間太短，可能很難完成；也有人幽默地說：「36秒吃12顆葡萄，應該還沒有找到對象就噎死了吧。」為了驗證這項挑戰的難度，記者邀請了數位民眾進行實測。

實測結果顯示，兩位男性參與者都順利完成了挑戰。其中一位男性表示：「這是我的午餐，所以我吃得很快，祝大家今年過得很好。」另一位則認為時間算充裕，還可以慢慢塞，並強調願望不一定要是脫單。

西班牙跨年時，敲鐘一下就會吃一顆葡萄，總共12顆，祈求明年平安圓滿（圖／TVBS）

女性參與者的表現則稍顯吃力，有人成功，有人失敗。一位女性參與者表示有點噎到，建議可能需要拉長時間。另一位則認為這是一種挑戰，成功了就會覺得自己很棒，她說：「今年太不圓滿了，所以祈求一下。」她還建議選擇較小顆的葡萄可能會提高成功機率。

年紀較小的參與者雖然不需要脫單，但同樣有自己的願望。一位小朋友在最後一刻成功吃完葡萄後表示：「希望明年可以考100分。」這樣的願望讓媽媽感到非常欣慰。

網路掀起「心動挑戰」，網傳若一群人同時轉頭望向一個人時，那一個人先看的對象，很有可能是對他有意思。（圖／白菜Diva@diva_sing_dance授權）

除了葡萄挑戰外，近期網路上還流行「心動挑戰」，讓一群人同時回頭，觀察男生在不知情的情況下第一眼看向誰，據說第一眼看的人可能就是喜歡或有意思的對象。這項活動也成為跨年聚會的熱門選擇。

無論最終是否能夠實現脫單願望，這些跨年小儀式為新的一年增添了不少趣味和期待。正如許多參與者所說，讓自己在新年開始時先心動一下，也是一個很好的開始。

更多 TVBS 報導

75歲馬英九泳渡日月潭「大力水手」險摔倒 2萬人齊下水身障者最感人

跨年活動維安大升級！高雄模擬隨機攻擊 台中四大方案保平安

沒有AI就「BI」！ 百老匯製作成本翻倍 9成音樂劇賠本演

獨／買雞排先考試！「雞排學力測驗」考100分免費吃雞排

