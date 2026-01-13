實測／「北捷香水機」都正品爆紅！張開腋下等噴？網喊1秒來不及！

生活中心／賴俊佑報導

北捷近期設置香水販賣機，只要20元就能噴名牌香水。(圖／記者賴俊佑攝影）

「北捷香水機」爆紅！只要20元至30元，就能使用一次國際品牌香水，讓你在重要約會前噴香香，《三立新聞網》記者實際測試，香水噴出時間不到1秒，但噴量很夠，不過想噴在耳後、腋下或是手臂內側就有困難了，另外，香水機官網保證香氛都是真品，未來也將推出訂閱制。

香水機噴出時間不到1秒，想要全身都香香的要「快速原地轉圈」。(圖／記者賴俊佑攝影）

噴名牌香水只要30元！噴耳後、腋下有困難

《三立新聞網》記者實際測試，販賣機陳列LE LABO、Dior、Jo Malone等9款知名香水，手機掃描販賣機QRcode，註冊會員後，點選想使用的香水，使用時再按按鈕，香水就會從噴口噴出，雖然不到1秒，但噴量很多，目前開放LINE PAY、Apple Pay、Samsung pay、信用卡等方式付款。

記者測試Le Labo Santal 檀香33，台灣專櫃價格50ml約7000元至8000元左右，販賣機噴單次價格30元，雖然不清楚噴量，但換算下來噴234次就能買一瓶50ml香水，以應急、方便來說價格算可以接受，另外噴出時間不到1秒，如果想要全身都是香味的話，按按鈕的瞬間就要「快速原地轉圈」。

官方保證香水機全部都是正品，未來將推訂閱制。(圖／記者賴俊佑攝影）

官方保證香水機都是正品！未來推訂閱制

香水販賣機今年1月9日試營運，目前進駐台北車站、民權西路站、中正紀念堂站、東門站和國父紀念館站，但有不少網友質疑是否為真品，打造香水販賣機的TRICENT騰益移動科技在官網說明，「所有香氛均由品牌官方或授權代理商直接提供，保證正品」，機台皆採用食品級酒精進行嚴格清潔，並定期更換瓶器，確保衛生與安全，也提醒民眾避免將噴霧對準眼睛或靠近噴頭過近使用。

除了噴香水，還可以買香水！TRICENT騰益移動科技在官網說明，只需掃描機台上的 QR Code，即可立即購買、訂閱，或找到附近的銷售通路，未來將推出「SaaS 服務」提供更進階的個人化體驗、會員積分與數位獎勵功能。

