實測／約會救星！北捷設「5台黑色販賣機」爆紅 每次20元用途超神

生活中心／賴俊佑報導

約會救星！台北捷運先前出現「鑽戒販賣機」，近期又有網友發現「香水販賣機」，只要20元至30元，就能使用一次國際品牌香水，讓你在重要約會前補香水，在社群掀起熱烈討論。

「香水機」爆紅！20元就能噴大品牌香水

近日有網友在Threads分享，「捷運站竟然出現香水機！噴一次只要30元！約會抱佛腳好方便」，畫面中可見，黑色販賣機中間呈列多款知名香水，包括LE LABO、Dior、Jo Malone等。

《三立新聞網》記者實際測試，手機掃描販賣機QRcode，註冊會員後，點選想使用的香水，使用時再按按鈕，香水就會從噴口噴出，雖然不到1秒，但噴量很多，目前開放LINE PAY、Apple Pay、Samsung pay、信用卡等方式付款。

北捷香水機最多有9款香水可選，每次噴香20元至30元不等。(圖／記者賴俊佑攝影）

北捷推動異業合作！5大站搶先設置香水機

台北捷運積極推動異業合作，依據車站人流特性，導入創新商業模式，透過「捷運商業發展策略聯盟合作計畫」提供場域驗證，讓業者在人流較多的車站，嘗試新型態服務，提升旅客體驗並創造多元收益。

「香水機販賣機」由TRICENT騰益移動科技打造，移動式香水專櫃平台結合互動式試香、數位展示與數據化體驗，讓香水品牌突破傳統專櫃限制，走入更多日常場景，販賣機最多提供9款香水，香水款式不定期更換，單次體驗20元至30元不等，1月9日試營運，目前進駐台北車站、民權西路站、中正紀念堂站、東門站和國父紀念館站。

