實測｜ChatGPT串接Figma生圖功能！甘特圖、簡報、IG圖文提示詞怎麼下？3組萬用模板一次收
知名設計平台 Figma 今年10月正式宣佈與 OpenAI 深度合作，現在只要在 ChatGPT 裡對話，就能直接做出設計稿。
這項整合有別過往必須從空白畫布開始的限制，用戶可以直接透過文字指令，要求 AI 生成可編輯的 FigJam圖表、Figma Slides簡報以及 Figma Buzz創意素材，大幅降低了設計的技術門檻。
這次更新最實用的亮點，在於解決了創意發想初期最燒腦的從零開始。 用戶可以把紙上的隨手塗鴉、白板上的會議記錄照片，甚至是密密麻麻的文字需求文件 (PRD) 上傳給 ChatGPT，然後下達指令：「把這張草圖變成流程圖」。AI 就會自動辨識內容，在幾秒鐘內產生結構完整的圖表。
例如，產品經理可以用它快速生成專案進度的甘特圖，工程師也能上傳系統架構截圖，讓 AI 幫忙繪製技術流程圖。
此外，針對行銷需求推出的新工具 Figma Buzz，則能根據簡單的文字描述，自動設計出適合 Instagram 限時動態或活動海報的視覺素材，讓非設計背景的人也能產出專業圖片。
Figma三大情境功能！圖表、簡報、IG圖文萬用提示詞模板一次收
這次更新最方便的地方，就是可以直接在 ChatGPT 視窗裡生成FigJam、Figma Slides 和 Figma Buzz三種設計檔案。
在動手操作之前，先來看看這三樣工具分別適合什麼時候用，快速掌握各工具的優勢。
1. FigJam 圖表
這是目前最成熟的功能，可以上傳手繪的餐巾紙草圖、白板照片或需求文件 (PRD)，讓 AI 自動轉換為結構清晰的流程圖、甘特圖或決策樹等各式圖表。
情境一：
你在白板上畫了一個複雜混亂的系統架構草圖，現在要整理成文件給團隊看。
提示範例：
請參考這張白板照片，在 FigJam 幫我畫出一個標準的系統架構圖。請把模糊的方塊整理整齊，並標註資料流向。
生成結果：
情境二：
籌備婚禮或大型活動，事項多到爆炸，不知該從何開始。
提示範例：
我要籌備一場六個月後的婚禮，請在 FigJam 幫我生成一張甘特圖 ，列出從現在到婚禮當天的關鍵待辦事項（如訂飯店、發喜帖、試婚紗等）與建議的時間軸。
生成結果：
萬用模板〉適用專案規劃、流程梳理、決策分析、筆記整理
複製下方指令：
「請參考我提供的 [貼上文字筆記，或說明已上傳附件]，在 FigJam 幫我製作一個 [圖表類型]（例如：流程圖/甘特圖/決策樹/心智圖）。
我的目的是 [說明用途]（例如：向客戶解釋下單流程 / 規劃六個月的專案進度）。
請在圖表中特別標註或強調 [關鍵細節]（例如：付款失敗的處理路徑 / 關鍵里程碑日期）。
圖表內的所有文字與標籤，請全部使用「繁體中文 (Traditional Chinese)」撰寫。」
2. Figma Slides 簡報
從純文字筆記直接變成可展示的投影片。告訴 ChatGPT 主題與風格，它能生成一份包含大綱與視覺設計的簡報初稿（目前為 Beta 測試版）。
情境一：
老闆突然要看到下個季度的產品路線圖，你手上只有一堆散亂的文字筆記。
提示範例：
將以下這些關於 Q4 產品功能的筆記，轉換成一份看起來現代、俐落的 Figma Slides 簡報。請包含這三個部分：市場機會、功能亮點、預計時程表。
生成結果：
情境二：
想換工作了，需要一份簡約風格的作品集簡報。
提示範例：
請生成一份極簡風格的 Figma Slides 作品集，我是 UI 設計師。請設計出能展示我的技能樹、過往專案以及聯絡方式的版型。
生成結果：
在Figma開啟後，能直接調整細節：
萬用模板〉適用業務提案、季度報告、團隊會議、個人作品集
複製下方指令：
「請幫我製作一份關於 [簡報主題] 的 Figma Slides 簡報。
這份簡報的聽眾對象是 [聽眾類型]（例如：潛在投資人 / 內部工程團隊 / 高階主管）。
視覺風格請採用 [風格形容詞]（例如：極簡俐落 / 科技未來感 / 溫暖活潑 / 專業沈穩）。
內容大綱請至少包含以下 3-5 個頁面：
[頁面一主題]（例如：市場痛點分析）
[頁面二主題]（例如：我們的解決方案）
[頁面三主題]（例如：預期成效與數據）」
圖表內的所有文字與標籤，請全部使用「繁體中文 (Traditional Chinese)」撰寫。
3. Figma Buzz 創意素材
專為行銷人打造，輸入文案與用途（如社群媒體貼文、活動海報、網頁橫幅報），AI 就能產出設計好的視覺圖卡（目前為 Beta 測試版）。
情境：
舉辦科技論壇，需要一張充滿未來感的主視覺海報。
提示範例：
請用 Figma Buzz 設計一張活動海報，活動名稱是「FutureStack 2025」。視覺風格要高級、極簡且帶有未來感（使用漸層光影）。請包含標語「打造下一波 AI 浪潮」。
生成結果：
萬用模板〉IG 限動、FB 貼文、活動海報、網頁 Banner
複製下方指令：
「請使用 Figma Buzz 幫我設計一張 [圖片規格]（例如：Instagram 限時動態 / 活動宣傳海報 / 網站橫幅）。
推廣的主題是 [產品或活動名稱]。
圖片上的文案請包含：
主標題：[醒目的標語]
副標題/資訊：[時間、地點或補充說明]
視覺風格希望是 [視覺形容詞]（例如：高對比撞色 / 柔和漸層 / 幾何圖形風格）。
請務必加入一個明顯的行動呼籲按鈕，文字為：[按鈕文字]（例如：立即報名 / 暸解更多）。
圖表內的所有文字與標籤，請全部使用「繁體中文 (Traditional Chinese)」撰寫。」
如何在 ChatGPT 使用 Figma 生成設計稿？4步驟帶你實作
步驟一：開啟對話與下指令
打開 ChatGPT，在對話框內「@」Figma App（輸入F就能找到）。
再來可以選擇從兩種方式開始：
純文字指令： 例如「我要籌備一場六個月後的婚禮，請在 FigJam 幫我生成一張甘特圖 ，列出從現在到婚禮當天的關鍵待辦事項（如訂飯店、發喜帖、試婚紗等）與建議的時間軸。 」。
上傳素材： 點擊迴紋針圖示上傳照片（如手繪草圖、白板照）或 PDF，然後說：「Figma，請依照這張草圖幫我生成 FigJam 流程圖。」
注意：目前「上傳檔案」功能在 FigJam 表現最好；Slides與 Buzz 目前仍建議以文字指令為主。
步驟二：連結帳號
如果是第一次使用，ChatGPT 會跳出提示，要求授權連接 Figma 帳號。依畫面指示點擊繼續和同意即可（若無帳號可直接註冊）。
步驟三：即時預覽
AI 分析完需求後，會直接在對話視窗中秀出一個「嵌入式預覽畫面」，可以在這裡先看到圖表的結構或簡報的大綱，但無法直接修改。
步驟四：編輯與存檔
ChatGPT 生成的只是「初稿」，若要修改或保存，需要執行此步驟：
電腦版用戶：點擊預覽畫面上的 「Edit in Figma」 (在 Figma 中編輯)。
手機版用戶：點擊 「Open in Figma」 (在 Figma 中開啟)。
系統會自動開啟 Figma， 必須將檔案存入草稿匣，這時檔案才算正式成為私人檔案 ，可以開始調整顏色、文字或移動物件。
注意：在點擊「在 Figma 中編輯」並登入帳號之前，ChatGPT 生成的預覽連結是公開的，任何人知道連結都能看。一旦登入並將檔案存入草稿匣，才會變成不公開的私人檔案。
歐盟以外地區搶先玩，測試版功能持續進化
Figma表示，這項串接功能背後是依靠全新的 Figma MCP (Model Context Protocol) 伺服器技術來驅動，它讓 AI 能夠理解複雜的設計脈絡。目前，這項服務已優先開放給歐盟以外地區的登入用戶使用。
不過使用者也要注意，Figma 官方承諾，雖然 FigJam 的圖表功能已相對成熟，但自動生成簡報 (Figma Slides) 和創意素材 (Figma Buzz) 的功能目前仍標示為「Beta測試版」，在使用次數上可能會有限制，且生成效果仍在持續優化中，未來將支援更多樣化的圖表類型。
延伸閱讀：Google Stitch推出熱點圖！不用寫程式，讓你一眼先看透用戶視線焦點
不知道怎麼下提示詞？用「逆向提示詞」4步驟拆解做法，AI繪圖、社群貼文⋯案例一次收
資料來源：Figma Blog、Figma Learning
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/蘇柔瑋
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 63
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 13
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 113
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 21
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 112
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
中職》魔鷹與台鋼雄鷹完成續約 以合約總值69.5萬美元續留
中華職棒台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，首先由「大哥」魔鷹（Steven Moya）打頭陣，球團今天（16日）宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 137
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 97
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 10 小時前 ・ 35
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 48
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 45
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 9 小時前 ・ 12
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39