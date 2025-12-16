實測｜ChatGPT串接Figma生圖功能！甘特圖、簡報、IG圖文提示詞怎麼下？3組萬用模板一次收

知名設計平台 Figma 今年10月正式宣佈與 OpenAI 深度合作，現在只要在 ChatGPT 裡對話，就能直接做出設計稿。

這項整合有別過往必須從空白畫布開始的限制，用戶可以直接透過文字指令，要求 AI 生成可編輯的 FigJam圖表、Figma Slides簡報以及 Figma Buzz創意素材，大幅降低了設計的技術門檻。

這次更新最實用的亮點，在於解決了創意發想初期最燒腦的從零開始。 用戶可以把紙上的隨手塗鴉、白板上的會議記錄照片，甚至是密密麻麻的文字需求文件 (PRD) 上傳給 ChatGPT，然後下達指令：「把這張草圖變成流程圖」。AI 就會自動辨識內容，在幾秒鐘內產生結構完整的圖表。

例如，產品經理可以用它快速生成專案進度的甘特圖，工程師也能上傳系統架構截圖，讓 AI 幫忙繪製技術流程圖。

此外，針對行銷需求推出的新工具 Figma Buzz，則能根據簡單的文字描述，自動設計出適合 Instagram 限時動態或活動海報的視覺素材，讓非設計背景的人也能產出專業圖片。

Figma三大情境功能！圖表、簡報、IG圖文萬用提示詞模板一次收

這次更新最方便的地方，就是可以直接在 ChatGPT 視窗裡生成FigJam、Figma Slides 和 Figma Buzz三種設計檔案。

在動手操作之前，先來看看這三樣工具分別適合什麼時候用，快速掌握各工具的優勢。

1. FigJam 圖表

這是目前最成熟的功能，可以上傳手繪的餐巾紙草圖、白板照片或需求文件 (PRD)，讓 AI 自動轉換為結構清晰的流程圖、甘特圖或決策樹等各式圖表。

情境一：

你在白板上畫了一個複雜混亂的系統架構草圖，現在要整理成文件給團隊看。

提示範例：

請參考這張白板照片，在 FigJam 幫我畫出一個標準的系統架構圖。請把模糊的方塊整理整齊，並標註資料流向。

生成結果：

Figma Chatgpt應用 圖/Figma

情境二：

籌備婚禮或大型活動，事項多到爆炸，不知該從何開始。

提示範例：

我要籌備一場六個月後的婚禮，請在 FigJam 幫我生成一張甘特圖 ，列出從現在到婚禮當天的關鍵待辦事項（如訂飯店、發喜帖、試婚紗等）與建議的時間軸。

生成結果：

#1 Figma Chatgpt應用 圖/Chatgpt

萬用模板〉適用專案規劃、流程梳理、決策分析、筆記整理

複製下方指令：



「請參考我提供的 [貼上文字筆記，或說明已上傳附件]，在 FigJam 幫我製作一個 [圖表類型]（例如：流程圖/甘特圖/決策樹/心智圖）。

我的目的是 [說明用途]（例如：向客戶解釋下單流程 / 規劃六個月的專案進度）。

請在圖表中特別標註或強調 [關鍵細節]（例如：付款失敗的處理路徑 / 關鍵里程碑日期）。

圖表內的所有文字與標籤，請全部使用「繁體中文 (Traditional Chinese)」撰寫。」

2. Figma Slides 簡報

從純文字筆記直接變成可展示的投影片。告訴 ChatGPT 主題與風格，它能生成一份包含大綱與視覺設計的簡報初稿（目前為 Beta 測試版）。

情境一：

老闆突然要看到下個季度的產品路線圖，你手上只有一堆散亂的文字筆記。

提示範例：

將以下這些關於 Q4 產品功能的筆記，轉換成一份看起來現代、俐落的 Figma Slides 簡報。請包含這三個部分：市場機會、功能亮點、預計時程表。

生成結果：

情境二：

想換工作了，需要一份簡約風格的作品集簡報。

提示範例：

請生成一份極簡風格的 Figma Slides 作品集，我是 UI 設計師。請設計出能展示我的技能樹、過往專案以及聯絡方式的版型。

生成結果：

Figma Chatgpt應用 圖/Chatgpt

在Figma開啟後，能直接調整細節：

萬用模板〉適用業務提案、季度報告、團隊會議、個人作品集

複製下方指令：



「請幫我製作一份關於 [簡報主題] 的 Figma Slides 簡報。

這份簡報的聽眾對象是 [聽眾類型]（例如：潛在投資人 / 內部工程團隊 / 高階主管）。

視覺風格請採用 [風格形容詞]（例如：極簡俐落 / 科技未來感 / 溫暖活潑 / 專業沈穩）。

內容大綱請至少包含以下 3-5 個頁面：

[頁面一主題]（例如：市場痛點分析）

[頁面二主題]（例如：我們的解決方案）

[頁面三主題]（例如：預期成效與數據）」

圖表內的所有文字與標籤，請全部使用「繁體中文 (Traditional Chinese)」撰寫。

3. Figma Buzz 創意素材

專為行銷人打造，輸入文案與用途（如社群媒體貼文、活動海報、網頁橫幅報），AI 就能產出設計好的視覺圖卡（目前為 Beta 測試版）。

情境：

舉辦科技論壇，需要一張充滿未來感的主視覺海報。

提示範例：

請用 Figma Buzz 設計一張活動海報，活動名稱是「FutureStack 2025」。視覺風格要高級、極簡且帶有未來感（使用漸層光影）。請包含標語「打造下一波 AI 浪潮」。

生成結果：

萬用模板〉IG 限動、FB 貼文、活動海報、網頁 Banner

複製下方指令：



「請使用 Figma Buzz 幫我設計一張 [圖片規格]（例如：Instagram 限時動態 / 活動宣傳海報 / 網站橫幅）。

推廣的主題是 [產品或活動名稱]。

圖片上的文案請包含：

主標題：[醒目的標語]

副標題/資訊：[時間、地點或補充說明]

視覺風格希望是 [視覺形容詞]（例如：高對比撞色 / 柔和漸層 / 幾何圖形風格）。

請務必加入一個明顯的行動呼籲按鈕，文字為：[按鈕文字]（例如：立即報名 / 暸解更多）。

圖表內的所有文字與標籤，請全部使用「繁體中文 (Traditional Chinese)」撰寫。」

如何在 ChatGPT 使用 Figma 生成設計稿？4步驟帶你實作

步驟一：開啟對話與下指令

打開 ChatGPT，在對話框內「@」Figma App（輸入F就能找到）。

#0 Figma Chatgpt應用 圖/Chatgpt

再來可以選擇從兩種方式開始：

純文字指令： 例如「我要籌備一場六個月後的婚禮，請在 FigJam 幫我生成一張甘特圖 ，列出從現在到婚禮當天的關鍵待辦事項（如訂飯店、發喜帖、試婚紗等）與建議的時間軸。 」。

上傳素材： 點擊迴紋針圖示上傳照片（如手繪草圖、白板照）或 PDF，然後說：「Figma，請依照這張草圖幫我生成 FigJam 流程圖。」

#1 Figma Chatgpt應用 圖/Chatgpt

注意：目前「上傳檔案」功能在 FigJam 表現最好；Slides與 Buzz 目前仍建議以文字指令為主。

步驟二：連結帳號

如果是第一次使用，ChatGPT 會跳出提示，要求授權連接 Figma 帳號。依畫面指示點擊繼續和同意即可（若無帳號可直接註冊）。

#3 Figma Chatgpt應用 圖/Chatgpt

步驟三：即時預覽

AI 分析完需求後，會直接在對話視窗中秀出一個「嵌入式預覽畫面」，可以在這裡先看到圖表的結構或簡報的大綱，但無法直接修改。

#2 Figma Chatgpt應用 圖/Chatgpt

步驟四：編輯與存檔

ChatGPT 生成的只是「初稿」，若要修改或保存，需要執行此步驟：

電腦版用戶：點擊預覽畫面上的 「Edit in Figma」 (在 Figma 中編輯)。

手機版用戶：點擊 「Open in Figma」 (在 Figma 中開啟)。

系統會自動開啟 Figma， 必須將檔案存入草稿匣，這時檔案才算正式成為私人檔案 ，可以開始調整顏色、文字或移動物件。

Figma Chatgpt應用 圖/Chatgpt

注意：在點擊「在 Figma 中編輯」並登入帳號之前，ChatGPT 生成的預覽連結是公開的，任何人知道連結都能看。一旦登入並將檔案存入草稿匣，才會變成不公開的私人檔案。

歐盟以外地區搶先玩，測試版功能持續進化

Figma表示，這項串接功能背後是依靠全新的 Figma MCP (Model Context Protocol) 伺服器技術來驅動，它讓 AI 能夠理解複雜的設計脈絡。目前，這項服務已優先開放給歐盟以外地區的登入用戶使用。

不過使用者也要注意，Figma 官方承諾，雖然 FigJam 的圖表功能已相對成熟，但自動生成簡報 (Figma Slides) 和創意素材 (Figma Buzz) 的功能目前仍標示為「Beta測試版」，在使用次數上可能會有限制，且生成效果仍在持續優化中，未來將支援更多樣化的圖表類型。

