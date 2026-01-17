實物給付推動近25年 亟需入法

台灣安心家庭關懷協會成立「台東幸福食物銀行」惜食分享給需要的民眾。（蕭嘉蕙攝）

即期品報廢後等於「血本無歸」，不少業者折扣出清、回收部分成本或捐贈社福機構與食物銀行，轉化成社會資源，但這類「實物給付」在台推動近25年，食品保存與食安責任卻長期缺乏明確法源；因制度未明，各縣市政府「盡可能快速媒合」、民間團體「靠高度自律維穩」、商家業者「抵扣稅碰運氣」，導致實物給付遊走善意與風險間，衛福部正研議修法。

社團法人台灣安心家庭關懷協會成立「台東幸福食物銀行」已9年，在無明確規範下自行摸索，初期曾與量販賣場合作，每天發送即期食品，並設置社區冰箱共享剩食，但短短3年便轉由其他協會承辦，僅保留食物箱與大宗物資服務。

「出問題算誰的？」協會執行長洪宗楷坦言，賣場即期剩食數量不固定，處理較麻煩；社區冰箱因食物來源複雜、時效不明，大多靠自律，才決定切割不做高風險項目。他說，修法可解決責任歸屬問題，提高即期食品捐贈意願，但需補強捐贈抵稅計算方式。

不只民間團體面臨風險管控，縣市政府也只能以既有行政默契運作。台東縣府社會處長陳淑蘭指出，量大的即期品會進入縣實（食）物銀行系統媒合，每日即期食品多採「直接對口機構」方式，目前多靠默契運作，即大家知道是做善事，通常不會追究責任。

第一線長期仰賴自律與默契的情況，促使衛福部研議於《社會救助法》修正草案中增列「實物給付」專章。社會救助社工司副司長楊雅嵐說，草案內容涵蓋實物給付主管機關、服務方式、受助對象、監督機制及捐贈物資的勸募與管理、食品衛生安全、相關稅捐減免、物資調度機制等；但因虛擬收入部分等致修法卡關，尚待凝聚共識，將持續蒐集各界意見，力求兼顧公平客觀、簡政便民。