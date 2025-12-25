實現友善校園 國教署攜手地方優化學校無障礙設施

臺中市九德國小建置無障礙坡道，讓使用輪椅或拐杖的身心障礙學生能自由通行

臺南市佳里國小在「改善無障礙校園環境計畫」補助下，將原來的木製扶手改為不鏽鋼扶手

苗栗縣啟文國小改善無障礙電梯

為落實教育平權、強化校園共融力，教育部國教署積極推動「改善無障礙校園環境計畫」，並全面盤點全國高級中等以下學校無障礙設施現況，協助各直轄市、縣市政府與學校改善動線不良、無障礙空間不足等問題，確保身心障礙者能在與他人平等的基礎上，順利進出校園及使用校園設施。

國教署表示，在各縣市政府共同合作下，針對部分老舊、難以因應身心障礙學生與行動不便者需求的學校設施，進行通盤檢視與升級改造。執行成果包含無障礙電梯更新、改善無障礙坡道及設置樓梯扶手等項目，114年已核定改善無障礙設施計582所學校，補助經費總計5億3,540萬元。

廣告 廣告

國教署說明，以臺中市九德國小為例，教學區與操場之間存在高低差，且原有通路鋪面老舊、排水不良，使用輪椅或拐杖的身心障礙學生，每次移動都格外辛苦，甚至需繞道遠行或仰賴他人協助，嚴重影響日常活動與上課出席的便利性。經由國教署計畫補助後，校方針對問題路段進行全面整修，順利銜接通行路徑，大幅提升使用者的自主性，也讓全體師生在日常移動過程中感受到更安全。

臺南市佳里國小行政大樓一期ABC三座樓梯從93年開始使用至今，木製樓梯扶手老舊，不符合無障礙設施規定；綜合球場挑高，且缺少無障礙坡道。為保障身障孩子學習權益，學校拆除了行政大樓樓梯的木製扶手，新增不鏽鋼扶手及止滑設置；綜合球場建置無障礙坡道，讓身障學生能通達到操場上課。

苗栗縣啟文國小原有的無障礙電梯，因設備老化、油壓缸滲漏及故障停用等情形，影響身心障礙學生的通行安全，學校全面汰舊並優化相關安全與操作設計後，電梯整體運作更為穩定順暢。

國教署表示，截至目前已有多所學校完成無障礙設施設備的整建與優化，未來將持續投入資源，並攜手各直轄市、縣市政府滾動檢討改善作法，落實教育共融理念，透過設施與觀念的雙重提升，讓每一位學生皆能安心學習、自信成長。