實現夢想、創造未來 2025青年新創產業論壇登場
新竹市工商發展投資策進會29日上午舉辦「2025青年新創產業論壇—創新.行銷‧手機新世代」，代理市長邱臣遠肯定青年創業者的熱情與企圖心，也期盼透過論壇讓更多青年掌握數位轉型與智慧行銷的核心能力，成為兼具深度專業與跨域實力的「T型人才」。
本次論壇聚焦「數位轉型策略」與「智慧行銷實戰」，邀請赫曼咖啡總經理王進忠與綵鑠國際科技執行長洪湘圍分享創業歷程與行銷策略，吸引許多年輕創業者與在地中小企業參與。邱代理市長指出，看到青年朋友帶著想法、夢想與行動力前來交流，是推動城市創新最重要的力量，也期望論壇成為青年帶走實用工具與方法的最佳平台。
論壇選在赫曼咖啡舉行更具象徵意義，赫曼咖啡以創新服務獲得亮點企業獎與創業楷模肯定，是新竹在地創業精神的代表之一。工策會期盼透過此場域的交流，讓參與者能在輕鬆的氛圍中激盪更多創意、累積人脈與合作機會。
工策會說明，新竹市持續推動「新青創加速基地」，提供創業空間、專業顧問、創業輔導、產學合作與行銷資源，協助新創團隊拓展市場、強化競爭力。也將持續以「青年創業、城市共榮」為目標，打造友善的新創生態系，陪伴青年在創業路上站穩腳步、勇敢前進。
